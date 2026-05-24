Elizalde lanza dura crítica a la megarreforma y descarta postular a la presidencia del PS

El exministro de Interior, Álvaro Elizalde, criticó el proyecto de megarreforma del gobierno -que tras sortear la Cámara de Diputados ahora debe enfrentar un trámite más complejo en el Senado- y afirmó que la iniciativa, tal como está diseñada, perjudicará a la clase media y a los sectores más vulnerables.

“El gobierno está impulsando una mala reforma que llama de reconstrucción, pero solo dos de los 51 artículos aprobados se refieren a la reconstrucción, todos los demás regulan distintas materias, pero su corazón es principalmente una reforma tributaria. De paso, vale la pena destacar que, negativamente, nunca yo recuerdo que se haya discutido una reforma de esta magnitud, con tanta celeridad y con tanta falta de reflexión”, dijo Elizalde en entrevista con Canal 13.

En este sentido sostuvo que el diálogo democrático siempre es necesario, y, sobre todo, el debate público. Esto, según indicó, tomando en cuenta que “aquí estamos frente a una reforma que, a través de la invariabilidad (tributaria) que plantea, va a comprometer a los próximos seis presidentes de la República. Seis presidentes de la República, seis Congresos que van a quedar atados de mano”.

Asimismo, enfatizó que la iniciativa “va a profundizar el déficit fiscal, por tanto, esto se va a traducir necesariamente en recortes de beneficios sociales y por tanto los sectores medios y los sectores vulnerables van a ser perjudicados”.

Respecto al crédito tributario para la contratación que se busca dar a las pymes, Elizalde cuestionó su real efectividad. “Si a un empleador le va bien y quiere mejorar las remuneraciones de sus trabajadores, va a tener que pagar más impuestos porque va a perder el crédito. Y, por tanto, eso va a tender a congelar los salarios”, indicó.

En este sentido afirmó que “este proyecto está mal concebido, aplica recetas fracasadas cuando se han aplicado en Chile y en otras partes del mundo y sobre esa base se tiene que plantear cómo, en primer lugar, cómo establecer una compensación que implique que no haya necesidad de este gobierno y los próximos gobiernos de desproteger a las personas recortando beneficios sociales”.

Sobre la postura que debiera tener la oposición frente al proyecto señaló que “la idea es mala y, por tanto, la idea se rechaza. Este gobierno ha presentado un proyecto que tiene una serie de colgajos, como Arbolito de Pascua, pero que su corazón, su esencia, es mala para el país y se va a traducir en mayor desigualdad”.

Al respecto indicó que tiene que haber voluntad real del gobierno de modificar los aspectos fundamentales que han sido criticados no solo por la oposición, sino que también por parte de organismo técnicos como el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

PC y Frente Amplio

Consultado por las declaraciones del actual biministro de Interior y Secretaria General de Gobierno, Claudio Alvarado, quien señaló que el socialismo democrático debe salir del tutelaje del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio, Elizalde descartó dicha idea e indicó que la postura del Partido Socialista (PS) ha sido definida de manera unánime por su comité central.

Además, señaló que “uno finalmente cuando vota respecto a un proyecto de ley lo tiene que hacer sobre la base de su convicción. Yo veo muchas veces analistas diciendo no, mire, tal partido se va a desalinear con estos otros para perfilarse y le van a hablar a un público, etc. Pero este proyecto es tan malo, le hace tanto daño al país, es tan regresivo, el proyecto más regresivo desde 1984 cuando estábamos en dictadura, que finalmente aquí lo que corresponde es que se expresen convicciones profundas y si se coinciden esas convicciones con otros actores de oposición, bienvenido sea.”

Respecto al cambio de gabinete que consideró la salida de la ahora exministra de seguridad Trinidad Steinert indicó que “era evidente que el cambio era necesario, en materia de seguridad llegaron a improvisar, no tenían plan, no tenían programa, hablaron durante tres campañas presidenciales de seguridad, y no tenían ninguna propuesta sobre la mesa”.

Candidatura al PS

Consultado sobre su futuro profesional dijo que está evaluando varias opciones, pero que de momento su prioridad es visitar a sus hijos que viven fuera del país.

Asimismo, descartó la posibilidad de levantar una candidatura para asumir la presidencia del PS en las elecciones que se realizarán el próximo año.

“No está en mis planes”, afirmó. Añadió que “agradezco las muestras de apoyo, pero, como lo señalaba, no está en mis planes”.

Las elecciones de la nueva dirigencia del PS se realizarán en abril de 2027.