Detienen en Paine a hombre acusado de agredir a lactante de 10 meses: vecinos intentaron lincharlo

Un hombre fue detenido la tarde de este sábado en la comuna de Paine, Región Metropolitana, tras ser acusado de agredir a un lactante de apenas 10 meses, hecho que provocó indignación entre vecinos del sector, quienes incluso intentaron atacar al presunto responsable antes de la llegada de Carabineros.

El procedimiento fue detallado por Miguel Lizama, director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Paine, quien explicó que el caso quedó al descubierto durante un patrullaje preventivo realizado por inspectores municipales en avenida Pérez Canto.

“El día de hoy, aproximadamente a las 19.00 horas, mientras el equipo efectuaba un patrullaje por avenida Pérez Canto, fue alertado por una persona de sexo femenino, quien denuncia que anteriormente su expareja había agredido a su hijo de 10 meses”, señaló la autoridad comunal.

Tras recibir la denuncia, personal de Seguridad Municipal acudió de inmediato al domicilio para verificar la situación. Al ingresar al inmueble, uno de los inspectores constató que el menor presentaba lesiones visibles.

“El inspector concurre inmediatamente al domicilio, donde se percata que el menor de 10 meses mantenía lesiones visibles en su muslo, correspondiente a hematomas”, afirmó Lizama.

Inspectores municipales retuvieron al sospechoso

De acuerdo con el relato entregado por el director de Seguridad Pública, el presunto agresor se encontraba al interior del baño del inmueble al momento de la llegada de los funcionarios municipales.

“Ante esto, procede de inmediato a la retención del agresor, el cual se encontraba en el baño, para posteriormente llamar a personal de Carabineros, quienes llegan al lugar y proceden finalmente a la detención de esta persona”, indicó.

El operativo debió reforzarse debido a la reacción de vecinos del sector, quienes intentaron agredir al individuo tras enterarse de la denuncia.

“Cabe destacar que los vecinos querían prácticamente linchar al agresor”, sostuvo Lizama. Frente a ello, agregó que los equipos de seguridad municipal solicitaron apoyo adicional para evitar nuevos incidentes.

“El equipo de Paine Más Seguro solicita cooperación a los demás dispositivos en la población, quienes llegan al lugar y resguardan la integridad física de la persona que agredió al menor”, detalló.

Posteriormente, efectivos policiales trasladaron al detenido hasta la 64ª Comisaría de Paine para continuar con el procedimiento correspondiente.

Menor fue trasladado al Hospital de Buin

En paralelo al operativo policial, personal de salud llegó hasta el domicilio para evaluar el estado del niño.

Según explicó Lizama, los primeros exámenes realizados por paramédicos permitieron constatar la presencia de hematomas en el muslo del lactante.

Debido a las lesiones, el menor fue derivado posteriormente hasta el Hospital de Buin, donde quedó bajo observación médica y evaluación de especialistas.

Las autoridades indicaron además que el detenido corresponde a la expareja de la madre del menor y que no residía actualmente en el domicilio.

“Cabe señalar que es la expareja de la madre del menor, no vivía en el domicilio y son de nacionalidad boliviana”, precisó Lizama.

Respecto al estado del imputado, el director de Seguridad Pública sostuvo que preliminarmente no existirían indicios de consumo de alcohol al momento del procedimiento.

El caso quedó ahora en manos de Carabineros y del Ministerio Público, organismos que deberán determinar las circunstancias exactas de la agresión y eventuales medidas de protección para el menor afectado.