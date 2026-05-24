SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Detienen en Paine a hombre acusado de agredir a lactante de 10 meses: vecinos intentaron lincharlo

    El menor presentaba hematomas visibles en una de sus piernas y debió ser trasladado al Hospital de Buin, mientras inspectores municipales retuvieron al sospechoso hasta la llegada de personal policial.

    Por 
    Roberto Martínez
    Detenido SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE.

    Un hombre fue detenido la tarde de este sábado en la comuna de Paine, Región Metropolitana, tras ser acusado de agredir a un lactante de apenas 10 meses, hecho que provocó indignación entre vecinos del sector, quienes incluso intentaron atacar al presunto responsable antes de la llegada de Carabineros.

    El procedimiento fue detallado por Miguel Lizama, director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Paine, quien explicó que el caso quedó al descubierto durante un patrullaje preventivo realizado por inspectores municipales en avenida Pérez Canto.

    “El día de hoy, aproximadamente a las 19.00 horas, mientras el equipo efectuaba un patrullaje por avenida Pérez Canto, fue alertado por una persona de sexo femenino, quien denuncia que anteriormente su expareja había agredido a su hijo de 10 meses”, señaló la autoridad comunal.

    Tras recibir la denuncia, personal de Seguridad Municipal acudió de inmediato al domicilio para verificar la situación. Al ingresar al inmueble, uno de los inspectores constató que el menor presentaba lesiones visibles.

    “El inspector concurre inmediatamente al domicilio, donde se percata que el menor de 10 meses mantenía lesiones visibles en su muslo, correspondiente a hematomas”, afirmó Lizama.

    Inspectores municipales retuvieron al sospechoso

    De acuerdo con el relato entregado por el director de Seguridad Pública, el presunto agresor se encontraba al interior del baño del inmueble al momento de la llegada de los funcionarios municipales.

    “Ante esto, procede de inmediato a la retención del agresor, el cual se encontraba en el baño, para posteriormente llamar a personal de Carabineros, quienes llegan al lugar y proceden finalmente a la detención de esta persona”, indicó.

    El operativo debió reforzarse debido a la reacción de vecinos del sector, quienes intentaron agredir al individuo tras enterarse de la denuncia.

    “Cabe destacar que los vecinos querían prácticamente linchar al agresor”, sostuvo Lizama. Frente a ello, agregó que los equipos de seguridad municipal solicitaron apoyo adicional para evitar nuevos incidentes.

    “El equipo de Paine Más Seguro solicita cooperación a los demás dispositivos en la población, quienes llegan al lugar y resguardan la integridad física de la persona que agredió al menor”, detalló.

    Posteriormente, efectivos policiales trasladaron al detenido hasta la 64ª Comisaría de Paine para continuar con el procedimiento correspondiente.

    Menor fue trasladado al Hospital de Buin

    En paralelo al operativo policial, personal de salud llegó hasta el domicilio para evaluar el estado del niño.

    Según explicó Lizama, los primeros exámenes realizados por paramédicos permitieron constatar la presencia de hematomas en el muslo del lactante.

    Debido a las lesiones, el menor fue derivado posteriormente hasta el Hospital de Buin, donde quedó bajo observación médica y evaluación de especialistas.

    Las autoridades indicaron además que el detenido corresponde a la expareja de la madre del menor y que no residía actualmente en el domicilio.

    “Cabe señalar que es la expareja de la madre del menor, no vivía en el domicilio y son de nacionalidad boliviana”, precisó Lizama.

    Respecto al estado del imputado, el director de Seguridad Pública sostuvo que preliminarmente no existirían indicios de consumo de alcohol al momento del procedimiento.

    El caso quedó ahora en manos de Carabineros y del Ministerio Público, organismos que deberán determinar las circunstancias exactas de la agresión y eventuales medidas de protección para el menor afectado.

    Más sobre:PaineVIFLactanteAgresiónViolenciaPolicialPaine+SeguroNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La diversa e incierta reinserción del gabinete de Boric

    Entre 30 y 40 personas atrapadas tras el derrumbe de un edificio en Filipinas

    Morir en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    Historias de fantasmas: el crudo y conmovedor testimonio de Siri Hustvedt sobre el adiós a Paul Auster

    Fernando Ubiergo: “Llegar a los 80 años en la condición de Mick Jagger…no me atrevo ni siquiera a mencionarlo”

    Patricio Pron: “La literatura opera como una gran máquina de restitución de capacidades que hemos perdido”

    Lo más leído

    1.
    UDI le pide a Kast invocar facultad constitucional para abrir cuaderno de remoción de juez Urrutia

    UDI le pide a Kast invocar facultad constitucional para abrir cuaderno de remoción de juez Urrutia

    2.
    El 70% de las expulsiones de migrantes han sido forzadas y el 30% acatadas sin resistencia

    El 70% de las expulsiones de migrantes han sido forzadas y el 30% acatadas sin resistencia

    3.
    Delegación chilena de la Global Sumud recurrirá a la CPI y al Tribunal del Mar por retención de activistas

    Delegación chilena de la Global Sumud recurrirá a la CPI y al Tribunal del Mar por retención de activistas

    4.
    Tres menores y un adulto quedan privados de libertad tras turbazo a casa del exministro del TC Iván Aróstica

    Tres menores y un adulto quedan privados de libertad tras turbazo a casa del exministro del TC Iván Aróstica

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Athletic en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Athletic en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Sevilla en TV y streaming

    La diversa e incierta reinserción del gabinete de Boric
    Chile

    La diversa e incierta reinserción del gabinete de Boric

    Detienen en Paine a hombre acusado de agredir a lactante de 10 meses: vecinos intentaron lincharlo

    Extienden alerta ambiental para este domingo en la Región Metropolitana

    Prat, el deber y la hora del Senado
    Negocios

    Prat, el deber y la hora del Senado

    Tensión por sobreestimación de producción en Codelco: posible comisión investigadora toma fuerza en el Congreso

    Diputados ofician a Contraloría para indagar presuntas irregularidades en cifras de producción de Codelco en 2025

    Cómo el lugar en el que vivimos podría influir en nuestro envejecimiento, según una investigación
    Tendencias

    Cómo el lugar en el que vivimos podría influir en nuestro envejecimiento, según una investigación

    ¿Sirven realmente las plataformas vibratorias? Qué dice la ciencia sobre este entrenamiento

    Por qué cancelaron el late show de Stephen Colbert (y qué tuvo que ver Trump al respecto)

    Roland Garros arranca en medio de la polémica por la repartición de los premios
    El Deportivo

    Roland Garros arranca en medio de la polémica por la repartición de los premios

    Seis Premier League, una Champions y millones en fichajes: la década dorada que deja Pep Guardiola en Manchester City

    Colo Colo desembarca por primera vez en el Claro Arena con la UC mirando de reojo hacia La Bombonera

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas
    Tecnología

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    Morir en Madrid: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Morir en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    No somos nada

    Historias de fantasmas: el crudo y conmovedor testimonio de Siri Hustvedt sobre el adiós a Paul Auster

    Entre 30 y 40 personas atrapadas tras el derrumbe de un edificio en Filipinas
    Mundo

    Entre 30 y 40 personas atrapadas tras el derrumbe de un edificio en Filipinas

    China envía por un año a astronauta a su estación espacial con la vista puesta en el alunizaje de 2030

    Rusia bombardea Kiev en un fuerte ataque nocturno luego de que Putin ordenara represalias por mortal ofensiva ucraniana

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar
    Paula

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes

    Datos Paula: más que libros para colorear