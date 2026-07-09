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    Política

    El paso al frente de Kast para ordenar a la derecha y el ajuste de diseño original

    El Mandatario encabezó un encuentro con senadores y diputados del partido que él fundó. El gesto da cuenta de un cambio en su aproximación con el oficialismo. En la cita en Cerro Castillo, el Presidente llamó a los republicanos a evitar conflictos con Chile Vamos e informó que sí hará uso del indulto presidencial.

    Por 
    Cristóbal Fuentes
     
    Pedro Rosas

    Frente a las bancadas parlamentarias del Partido Republicano, el Presidente José Antonio Kast hizo un fuerte llamado a mantener la buena convivencia al interior del oficialismo.

    El martes por la noche, en el palacio presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, el Mandatario mantuvo un encuentro que congregó a diputados y senadores de la colectividad que él fundó, además del secretario general, Vicente Bruna. Lo hizo luego de semanas de recriminaciones cruzadas al interior del oficialismo. En buena parte, protagonizadas por los republicanos.

    Kast reiteró el llamado al orden que ya había hecho el viernes pasado, en una reunión que sostuvo con los presidentes de los cuatro principales partidos de su alianza: Arturo Squella (timonel republicano), Andrea Balladares (RN), Guillermo Ramírez (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli). Esta vez, sin embargo, fue distinto, pues los presentes eran exclusivamente republicanos.

    En el gobierno y Chile Vamos identifican que son precisamente los republicanos los que han detonado los mayores conflictos de convivencia dentro de la alianza. Sobre todo, durante la tramitación de la acusación constitucional contra Nicolás Grau, que impulsó el partido de Squella y de la que algunos parlamentarios de RN, la UDI y Evópoli se desmarcaron.

    Por ejemplo, en el marco de ese debate, la diputada Stephanie Jéldrez habló de la “derechita cobarde”, Cristián Araya, del “semioficialismo”. Y Agustín Romero, también republicano, planteó que Chile Vamos tendría que responder a su electorado por su postura frente al libelo. Este último, además, planteó que, para él, su aliado natural es el Partido Nacional Libertario, y no sus pares de Chile Vamos, con quienes comparte en el gobierno.

    En ese contexto fue que Kast pidió expresamente evitar los conflictos dentro del sector, independientemente de las diferencias que puedan existir entre colectividades. Junto con eso, instó a mantener coordinación en el oficialismo. Con ese mismo objetivo en mente, el Presidente anteriormente fijó citas semanales, encabezadas por los ministros Claudio Alvarado y José García, para mantener alineada a la alianza. En algunas de ellas, incluso podría participar el Mandatario, si su agenda se lo permite.

    Este nuevo involucramiento que ha tenido Kast con su alianza responde a un ajuste en su diseño original. En un comienzo, él optó por tomar distancia de los asuntos partidarios y pensaba solo intervenir en situaciones puntuales. En parte, por eso renunció a su militancia en el P. Republicano al asumir la Presidencia: para lograr desprenderse de los cruces entre colectividades y dedicarse a gobernar.

    Si bien ya había encabezado reuniones con dirigentes del sector, la idea es que ahora sean más recurrentes. Esto, porque al corto andar notó que no puede estar separado de los partidos. Y, sobre todo, de los republicanos. Lo que quiere evitar a toda costa es que se perciba que los conflictos políticos que se dan en el sector se originan en la colectividad que él construyó. Por lo mismo, en La Moneda transmiten que el Mandatario tendrá una preocupación mayor en los republicanos.

    El ajuste en el diseño, en todo caso, implica un riesgo, según reconocen en el sector: podría poner en jaque su capital político si es que no logra ordenar al bloque. Sin ir más lejos, advierten que si bien bajaron algunas tensiones, la pugna en el oficialismo sigue. Esto, en alusión a los últimos enfrentamientos entre parlamentarios de RN y la UDI.

    Los republicanos y Kast volverán a encontrarse este sábado. A partir de las 8.30 horas, se desarrollará el consejo general ampliado de la colectividad en su sede, en Presidente Errázuriz 4305, Las Condes.

    “Viviremos una jornada clave para fortalecer nuestro proyecto político, compartir la visión para los próximos desafíos y seguir consolidando al Partido Republicano”, se lee en la invitación que se le ha enviado a la militancia. El Mandatario estará acompañado por sus ministros y subsecretarios que son militantes de la colectividad.

    Compromiso con los indultos

    En la cita de Cerro Castillo, que se extendió por más de cuatro horas, los republicanos aprovecharon de poner sobre la mesa una solicitud que han hecho desde que llegaron al gobierno: indultar a uniformados condenados en el marco del estallido social.

    Hace unas semanas, la diputada Javiera Rodríguez, de la bancada republicana, sostuvo que “agotaremos todas las instancias para que los carabineros encarcelados que sirvieron patrióticamente en el estallido delictual sean completamente libres y no vuelvan a ser humillados por la ideología”. Además, sinceró que está “a la espera de que el Presidente pueda impulsar desde el Ejecutivo los indultos”.

    Varios en el partido comparten esa inquietud, y se la hicieron saber al Presidente la noche del martes. Sin dar una fecha, Kast respondió que su gobierno trabaja para dar una respuesta a ese asunto. Y refrendó que usará esa atribución presidencial, pero que revisará caso a caso.

    El Mandatario, además, hizo un resumen de sus primeros meses en el gobierno y agradeció el apoyo del P. Republicano para sacar adelante la administración. De acuerdo a algunos de quienes lo escucharon, lo hizo en términos humanos más que políticos.

    Más allá del tema de los indultos, que sí despertó pasiones, la conversación se dio en un tono ameno. Cada parlamentario tuvo la oportunidad de pedir la palabra para sincerar sus inquietudes o plantear asuntos regionales, que afectan a sus respectivos distritos. Compartieron ceviche, peras al jugo y croissants.

    Más sobre:PolíticaPartido RepublicanoPresidente KastCerro CastilloJosé Antonio Kast

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