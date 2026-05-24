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    Trump asegura que su potencial acuerdo con Irán será “bueno y adecuado”, a diferencia de los que implementó Obama

    Mediante dos publicaciones, el republicano marcó distancia y criticó durante el día las negociaciones entre el expresidente Barack Obama y Teherán.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen @WhiteHouse en X.

    El mandatario norteamericano, Donald Tump, señaló que el tratado con Irán todavía no se ha negociado en su totalidad, e hizo ahínco en que él no hace transacciones malas.

    “Si yo hago un trato con Irán, va a ser uno bueno y adecuado, no como el que hizo Obama, que le dio a Irán enormes cantidades de dinero, y un despejado y abierto camino para un arma nuclear”, comunicó el republicano en su plataforma Truth Social, este 24 de mayo.

    Así, afirmó que su acuerdo es exactamente lo opuesto, “pero nadie lo ha visto, o sabe qué es. Todavia ni siquiera está totalmente negociado”.

    Previamente, durante el día, Trump indicó en la misma red social que los intercambios con Teherán avanzan de manera “ordenada y constructiva”. En esta línea, señaló que le ordenó a sus representantes no apresurarse en algún acuerdo: “ambos lados deben tomarse el tiempo y hacerlo bien. ¡No puede haber errores!“, dijo.

    Asimismo, también catalogó el tratado del gobierno de Barack Obama con Teherán como uno de los peores de su país. “A diferencia de aquellos antes de mí que deberían haber resuelto este problema hace muchos años, ¡Yo no hago malos tratos!”, enfatizó.

    Imagen @WhiteHouse en X.

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