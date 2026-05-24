Países árabes e islámicos condenan a ministro de Seguridad israelí por trato a activistas de flotilla hacia Gaza
Los cancilleres de Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Indonesia y Pakistán acusaron al ministro Itamar Ben Gvir de vulnerar la dignidad humana y el derecho internacional.
Los ministros de Relaciones Exteriores de ocho países árabes e islámicos condenaron este domingo las acciones del ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, contra participantes de la flotilla que buscaba llegar a Gaza con ayuda humanitaria.
La declaración fue emitida por Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Indonesia y Pakistán, luego de la difusión de un video publicado por el propio Ben Gvir, en el que aparece increpando a activistas mientras se encontraban detenidos por Israel.
El episodio generó críticas internacionales, luego de que gobiernos expresaran su rechazo al registro en que el ministro israelí se burla de los detenidos, quienes aparecían reducidos en el suelo.
Algunos de los participantes de la flotilla, que tenía como objetivo llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, denunciaron posteriormente haber sufrido agresiones físicas durante su detención. El servicio penitenciario de Israel negó esas acusaciones.
En un comunicado conjunto, los ocho países afirmaron que la “humillación pública deliberada” de los detenidos por parte de Ben Gvir constituye “un ataque vergonzoso contra la dignidad humana”.
Además, sostuvieron que la conducta del ministro representa una “clara violación” de las obligaciones de Israel bajo el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.
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