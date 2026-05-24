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    Tras segundo operativo policial: campesinos mantienen al menos 59 bloqueos de carreteras en seis regiones de Bolivia

    La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) publicó un mapa que reporta los cortes de ruta en las regiones andinas de La Paz, Oruro y Potosí, en las centrales de Chuquisaca y Cochabamba y en la oriental de Santa Cruz.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Protestas en La Paz, Bolivia. Imagen @PopularFront en X.

    La crisis social en Bolivia se agudiza. El país amaneció con 59 puntos de bloqueo que mantienen aisladas a seis de sus nueve regiones este domingo. La medida de presión, concentrada principalmente en la zona andina, cumple 19 días y es impulsada por campesinos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

    Fue el pasado sábado que fracasó el segundo operativo policial y militar, denominado “Corredor humanitario con banderas blancas”, que intentó despegar la vida troncal de 227 kilómetros entre las ciudades de La Paz y Oruro. Sin embargo, el operativo fue resistido por los manifestantes que se enfrentaron a los agentes con cargas de dinamita y piedras lanzadas con hondas.

    La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) publicó un mapa que reporta los cortes de ruta en las regiones andinas de La Paz, Oruro y Potosí, en las centrales de Chuquisaca y Cochabamba y en la oriental de Santa Cruz, aunque las mayores protestas están en las dos primeras.

    El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, relató que el operativo tuvo que suspenderse a mitad de camino tras sufrir tres emboscadas. Incluso, el vehículo de la autoridad fue atacado a pedradas, lo que lo obligo a regresar a La Paz junto a su equipo.

    Tras segundo operativo policial: campesinos mantienen al menos 59 bloqueos de carreteras en seis regiones de Bolivia

    El ministro lamentó el repliegue, ya que buscaban dar paso a cientos de camiones varados que transportan alimentos, combustible e insumos médicos, cuya escasez ya está provocando una fuerte inflación en los mercados de La Paz, El Alto y Oruro.

    Un conflicto sin tregua

    Las movilizaciones están encabezadas por campesinos aimaras del altiplano, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales.

    Por su parte, el presidente Rodrigo Paz, quien lleva apenas seis meses en el cargo, aseguró que agotará las vías del diálogo para resolver el conflicto, pero advirtió que “todo tiene un límite”.

    El mandatario recordó que la Constitución lo faculta para aplicar medidas extremas, sugiriendo la posibilidad de decretar un Estado de Excepción si la situación no se normaliza.

    Paz insistió, además, en que la crisis actual “pone en tela de juicio la viabilidad de la democracia en Bolivia (...) Hay muchos intereses internos y externos en hacer fracasar esta democracia y generar desorden regional”.

    Tras segundo operativo policial: campesinos mantienen al menos 59 bloqueos de carreteras en seis regiones de Bolivia

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