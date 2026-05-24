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    Trump sostiene que se mantienen negociaciones con Irán y que EE.UU. no se precipitará en firmar acuerdo

    El presidente estadounidense afirmó que las tratativas se desarrollan de forma “ordenada y constructiva”, pero sostuvo que no apurará un pacto. Además, reiteró que Teherán no podrá desarrollar ni adquirir un arma nuclear.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Trump sostiene que se mantienen negociaciones con Irán y que EE.UU. no se precipitará en firmar acuerdo

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las negociaciones con Irán avanzan de manera “ordenada y constructiva”, aunque advirtió que el bloqueo se mantendrá “en plena vigencia” hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo.

    A través de una publicación en Truth Social, el mandatario criticó el acuerdo nuclear con Irán impulsado durante la administración de Barack Obama, al que calificó como “uno de los peores acuerdos” firmados por su país.

    Según Trump, ese pacto representaba “un camino directo” para que Irán desarrollara un arma nuclear. En contraste, aseguró que la negociación actualmente impulsada por su administración apunta exactamente en la dirección contraria.

    “El acuerdo actualmente negociado con Irán por la administración Trump es exactamente lo opuesto”, sostuvo el mandatario.

    Trump sostiene que se mantienen negociaciones con Irán y que EE.UU. no se precipitará en firmar acuerdo Alyssa Pointer

    Trump afirmó que instruyó a sus representantes a no apresurar las tratativas, argumentando que “el tiempo está de nuestro lado” y que ambas partes deben tomarse el tiempo necesario para evitar errores.

    “El bloqueo permanecerá en plena vigencia y efecto hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”, señaló.

    El presidente estadounidense también sostuvo que la relación con Irán se está volviendo “mucho más profesional y productiva”, aunque insistió en que Teherán debe entender que no puede desarrollar ni adquirir un arma nuclear.

    Trump sostiene que se mantienen negociaciones con Irán y que EE.UU. no se precipitará en firmar acuerdo LISI NIESNER

    Mención a los Acuerdos de Abraham

    En el mismo mensaje, Trump agradeció a los países de Medio Oriente por su apoyo y cooperación durante el proceso negociador.

    Además, planteó que esa cooperación podría fortalecerse con la incorporación de más países a los Acuerdos de Abraham, e incluso sugirió la posibilidad de que la propia República Islámica de Irán pudiera sumarse en el futuro.

    “Quién sabe, quizás la República Islámica de Irán también quisiera unirse”, escribió el mandatario.

    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosIránGuerraMedio OrienteConflictoWashingtonTeherán

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