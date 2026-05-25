Declaran la primera preemergencia ambiental del año para este lunes en la RM: revisa la restricción vehicular

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana resolvió declarar la primera preemergencia ambiental de este año para este lunes 25 de mayo, debido a las adversas condiciones atmosféricas que se prevé para los próximos días en la cuenca de Santiago, y con el fin de resguardar la salud de los habitantes de la región.

Según se informó, desde el viernes las concentraciones horarias de MP2,5 comenzaron a elevarse en la cuenca de Santiago, lo que significó que a las 18.00 horas de ese día se constatara alerta ambiental en la estación de La Florida.

Dicha condición se extendió este domingo a otras seis estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente: Quilicura, Parque O´Higgins, El Bosque, Cerro Navia, Cerrillos y Pudahuel, manteniéndose en el nivel de regular las estaciones de Las Condes, Puente Alto y Talagante.

En términos meteorológicos, para este lunes 25 de mayo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), prevé un régimen anticiclónico debilitado en superficie y dorsal en altura, con temperaturas entre 0°C y 21°C, no existiendo probabilidad de advección hacia la cuenca de la Región Metropolitana.

Ante las condiciones de ventilación, se estableció la prohibición de encender de calefactores y cocinas a leña en toda la región.

Tampoco se pueden realizar quemas agrícolas -rige hasta el 31 de octubre-, lo cual será fiscalizado por la Seremi de Agricultura, a través de los equipos fiscalizadores del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

De igual modo, se decretó la paralización de fuentes estacionarias correspondientes a 60 grandes establecimientos según listado publicado en el portal de la Superintendencia del Medio Ambiente.

El Ministerio de Educación sugirió no suspender las clases de Educación Física, pero sí modificar la intensidad de la ejecución durante su desarrollo, abordando aquellos objetivos de aprendizaje, que además de un menor consumo de oxígeno, idealmente aborden contenidos que impliquen menores desplazamientos y menor trabajo cardiovascular, realizándolas bajo techo.

Restricción vehicular

Para los automóviles, station wagons, motocicletas y similares sin sello verde, de años anteriores al 2002, la restricción rige para todos los dígitos al interior del anillo de Avenida Américo Vespucio. Fuera de este anillo, en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago, la medida se aplicará en las patentes terminadas en 4-5-6-7-8-9, desde las 7.30 a 21 horas.

Asimismo, para los automóviles, station wagons, motocicletas y similares con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, se aplicará en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto para los dígitos 8-9, desde las 7.30 a 21 horas.

Para motocicletas y similares inscritas antes del 1 de septiembre de 2010, se aplicará en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto para los dígitos 8-9, desde las 7.30 a 21 horas.

Para los buses del transporte privado, buses interurbanos y rurales sin sello verde, la restricción regirá para las patentes terminadas en 4-5-6-7-8-9, en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto, entre las 10 y las 16 horas.

En tanto, para los vehículos de carga, incluyendo las camionetas, sin sello verde, se aplicará en los dígitos 4-5-6-7-8-9 al interior del anillo de Avenida Américo Vespucio entre las 10 y las 18 horas.

Finalmente, para vehículos de carga, furgones y camionetas con sello verde, aplica la medida en los dígitos 4-5.