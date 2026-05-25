Confech convoca a paralización nacional para el 3 de junio en rechazo a reformas del gobierno de Kast
La movilización estudiantil se realizará dos días después de la primera Cuenta Pública del Mandatario y buscará articular protestas en todo el país contra proyectos impulsados por el Ejecutivo en materia educacional y económica.
La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) convocó a una paralización nacional estudiantil para el próximo miércoles 3 de junio, en una jornada de movilización que se desarrollará apenas dos días después de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.
A través de una declaración, la organización estudiantil llamó a realizar protestas y actividades en distintas ciudades del país, apuntando contra iniciativas impulsadas por el gobierno, entre ellas el proyecto de Escuelas Protegidas, la denominada megarreforma y los recortes presupuestarios en educación.
“Este miércoles 3 de junio nos movilizamos en todo Chile por una educación al servicio del país y de las grandes mayorías”, señaló la Confech en una publicación difundida este domingo.
En la convocatoria, la Confederación de Estudiantes expresó su rechazo frontal a diversas políticas impulsadas por el gobierno en materia educacional y económica.
“Decimos NO a Escuelas Protegidas, NO a la mega reforma y NO a los recortes que siguen precarizando nuestras comunidades educativas”, sostuvo la organización.
El proyecto Escuelas Protegidas, promovido por el Ejecutivo, ha generado debate en sectores estudiantiles y gremiales debido a las medidas de seguridad y control contempladas para establecimientos educacionales, mientras que la llamada megarreforma, aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados, ha sido cuestionada por sus eventuales efectos en derechos sociales y financiamiento estatal.
En ese sentido, la Confech también acusó que las políticas impulsadas por el gobierno continúan debilitando las condiciones de estudiantes, docentes y trabajadores de la educación.
La organización estudiantil instó además a federaciones universitarias, secundarios y colectivos estudiantiles a desplegar actividades previas a la jornada de protesta para asegurar una alta convocatoria.
“Llamamos a las federaciones y organizaciones estudiantiles a organizar sus bases, levantar jornadas de información, difusión, agitación y propaganda, y convocar masivamente a la paralización y movilización nacional”, afirmaron.
La convocatoria contempla marchas, actos públicos, paralizaciones de actividades académicas y otras acciones coordinadas en distintas regiones del país.
“La educación se defiende en las calles”, concluye el llamado.
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