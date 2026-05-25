SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Confech convoca a paralización nacional para el 3 de junio en rechazo a reformas del gobierno de Kast

    La movilización estudiantil se realizará dos días después de la primera Cuenta Pública del Mandatario y buscará articular protestas en todo el país contra proyectos impulsados por el Ejecutivo en materia educacional y económica.

    Por 
    Roberto Martínez
    Confech marcha estudiantil

    La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) convocó a una paralización nacional estudiantil para el próximo miércoles 3 de junio, en una jornada de movilización que se desarrollará apenas dos días después de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.

    A través de una declaración, la organización estudiantil llamó a realizar protestas y actividades en distintas ciudades del país, apuntando contra iniciativas impulsadas por el gobierno, entre ellas el proyecto de Escuelas Protegidas, la denominada megarreforma y los recortes presupuestarios en educación.

    “Este miércoles 3 de junio nos movilizamos en todo Chile por una educación al servicio del país y de las grandes mayorías”, señaló la Confech en una publicación difundida este domingo.

    En la convocatoria, la Confederación de Estudiantes expresó su rechazo frontal a diversas políticas impulsadas por el gobierno en materia educacional y económica.

    “Decimos NO a Escuelas Protegidas, NO a la mega reforma y NO a los recortes que siguen precarizando nuestras comunidades educativas”, sostuvo la organización.

    El proyecto Escuelas Protegidas, promovido por el Ejecutivo, ha generado debate en sectores estudiantiles y gremiales debido a las medidas de seguridad y control contempladas para establecimientos educacionales, mientras que la llamada megarreforma, aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados, ha sido cuestionada por sus eventuales efectos en derechos sociales y financiamiento estatal.

    En ese sentido, la Confech también acusó que las políticas impulsadas por el gobierno continúan debilitando las condiciones de estudiantes, docentes y trabajadores de la educación.

    La organización estudiantil instó además a federaciones universitarias, secundarios y colectivos estudiantiles a desplegar actividades previas a la jornada de protesta para asegurar una alta convocatoria.

    “Llamamos a las federaciones y organizaciones estudiantiles a organizar sus bases, levantar jornadas de información, difusión, agitación y propaganda, y convocar masivamente a la paralización y movilización nacional”, afirmaron.

    La convocatoria contempla marchas, actos públicos, paralizaciones de actividades académicas y otras acciones coordinadas en distintas regiones del país.

    La educación se defiende en las calles”, concluye el llamado.

    Más sobre:ConfechMovilizaciónParalización nacionalEstudiantesPresidente KastCuenta públicaEscuelas ProtegidasMegarreformaRecortesEducaciónNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nuevo atropello de bus RED causa muerte de persona en situación de calle en Estación Central

    Detienen a tres chilenos por robos a deportistas en Argentina y EE.UU.: pareja de Taylor Swift y extenista Juan Martín del Potro entre las víctimas

    Declaran la primera preemergencia ambiental del año para este lunes en la RM: revisa la restricción vehicular

    Alvarado se abre a extender más allá de junio discusión de la megarreforma en el Senado y desecha plazos de Quiroz

    Kiev sufre uno de los bombardeos rusos más intensos de la guerra de Ucrania

    Trump afirma que no tiene prisa por cerrar un acuerdo con Irán que aún está lejos de estar finalizado

    Lo más leído

    1.
    Decretan alerta temprana preventiva para tres comunas del Maule por actividad del volcán Nevado de Longaví

    Decretan alerta temprana preventiva para tres comunas del Maule por actividad del volcán Nevado de Longaví

    2.
    UDI le pide a Kast invocar facultad constitucional para abrir cuaderno de remoción de juez Urrutia

    UDI le pide a Kast invocar facultad constitucional para abrir cuaderno de remoción de juez Urrutia

    3.
    Detienen a tres chilenos por robos a deportistas en Argentina y EE.UU.: pareja de Taylor Swift y extenista Juan Martín del Potro entre las víctimas

    Detienen a tres chilenos por robos a deportistas en Argentina y EE.UU.: pareja de Taylor Swift y extenista Juan Martín del Potro entre las víctimas

    4.
    Regresan activistas chilenos retenidos por Israel: acusan trato “deshumanizante” y negligencia del gobierno

    Regresan activistas chilenos retenidos por Israel: acusan trato “deshumanizante” y negligencia del gobierno

    5.
    Tres menores y un adulto quedan privados de libertad tras turbazo a casa del exministro del TC Iván Aróstica

    Tres menores y un adulto quedan privados de libertad tras turbazo a casa del exministro del TC Iván Aróstica

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Colo Colo en TV y streaming

    Aguas Andinas informa que reposición de agua se irá dando de forma gradual hasta el mediodía

    Aguas Andinas informa que reposición de agua se irá dando de forma gradual hasta el mediodía

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brentford por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brentford por la Premier League

    Nuevo atropello de bus RED causa muerte de persona en situación de calle en Estación Central
    Chile

    Nuevo atropello de bus RED causa muerte de persona en situación de calle en Estación Central

    Confech convoca a paralización nacional para el 3 de junio en rechazo a reformas del gobierno de Kast

    Detienen a tres chilenos por robos a deportistas en Argentina y EE.UU.: pareja de Taylor Swift y extenista Juan Martín del Potro entre las víctimas

    De Grange dice que tener un biministro para el MOP y Transporte permitirá eficientar gasto público
    Negocios

    De Grange dice que tener un biministro para el MOP y Transporte permitirá eficientar gasto público

    El conflicto social que amenaza al nuevo gobierno de Bolivia y a sus reformas económicas

    El atormentado fin de ciclo de Máximo Pacheco en Codelco

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio
    Tendencias

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio

    Cómo el lugar en el que vivimos podría influir en nuestro envejecimiento, según una investigación

    ¿Sirven realmente las plataformas vibratorias? Qué dice la ciencia sobre este entrenamiento

    Tras su polémica decisión de participar: Arley Méndez se lesiona en los Juegos Mejorados y abandona la competencia
    El Deportivo

    Tras su polémica decisión de participar: Arley Méndez se lesiona en los Juegos Mejorados y abandona la competencia

    Garnero se vuelve a quejar en la UC: “Estamos molestos; si comento lo que me dicen los árbitros sería un papelón”

    El dardo de Javier Correa a la UC tras su doblete con Colo Colo: “Cuando te toca perder se ven los verdaderos hombres”

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas
    Tecnología

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    Fallece Teresa Berrios, destacada actriz de televisión y radioteatro, a los 103 años
    Cultura y entretención

    Fallece Teresa Berrios, destacada actriz de televisión y radioteatro, a los 103 años

    Morir en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    No somos nada

    Kiev sufre uno de los bombardeos rusos más intensos de la guerra de Ucrania
    Mundo

    Kiev sufre uno de los bombardeos rusos más intensos de la guerra de Ucrania

    Trump afirma que no tiene prisa por cerrar un acuerdo con Irán que aún está lejos de estar finalizado

    Caso Zapatero desata críticas y vascos amenazan a Sánchez con concluir la legislatura

    Vivir con disautonomía
    Paula

    Vivir con disautonomía

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes