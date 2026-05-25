Detienen a tres chilenos por robos a deportistas en Argentina y EE.UU.: pareja de Taylor Swift y extenista Juan Martín del Potro entre las víctimas

Un operativo internacional permitió la detención de tres chilenos y un argentino, investigados por distintos robos cometidos contra deportistas de élite en Argentina y Estados Unidos.

La banda es investigada, incluso, por la sustracción de especies desde la mansión de Travis Kelce, el novio de la cantante estadounidense Taylor Swift y del tenista argentino, Juan Martín del Potro, ocurrido el pasado 15 de mayo, desde donde robaron distintas joyas y especies de valor.

Según reportan medios trasandinos, una cámara de seguridad ubicada en una estación de servicio en la ciudad de Ayacucho, en la provincia de Buenos Aires, fue una pieza clave para identificar y desarticular a la banda, luego del robo sufrido por Del Potro, en su vivienda de la ciudad de Tandil.

En ese contexto, es que este fin de semana se concretaron las detenciones.

La Policía de Investigaciones (PDI), informó que tres de los chilenos detenidos eran buscados por el FBI por robos cometidos a jugadores de la NFL y NBA, por lo que se concretó la aprehensión de uno de ellos en Lampa y otros dos en Argentina, sin embargo, medios transandinos cifran en cuatro a los arrestados.

De acuerdo con El Clarín, los detenidos fueron identificados como Ignacio Zúñiga Cortes y Bastián Jiménez Freraut, ambos de 23 años, chilenos y con alerta roja de Interpol, además de la solicitud de captura por la justicia nacional; Rodolfo Cartes Escobar (35) y Alfredo Espinosa Gallardo (23).

La banda también era integrada por el argentino Walter D’Amelio (39).

El comisario Enrique Gutiérrez, de la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Chile, afirmó que “todo se origina entre los años 2024 y 2025, cuando en Estados Unidos diversos jugadores de las ligas más importantes de hockey, de fútbol americano, entre otras, comienzan a sufrir diversos robos en sus domicilios”.

En tanto, el inspector Sebastián González, de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Occidente, detalló que la especialidad de la banda era cometer los delitos en el extranjero.

Solo dos de ellos —los detenidos en Argentina— mantenían antecedentes en Chile.

“El modus operandi de estos sujetos refería realizar un análisis previo, tanto en redes sociales abiertas de jugadores de la NFL, la NBA o de la liga de hockey del país que corresponda, para así establecer si el atleta iba a participar en los juegos que le correspondían, como también su pareja”, señaló González.

Con esos antecedentes en cuenta, si los deportistas estaban en algún partido, los sujetos ingresaban a los domicilios sin moradores y sustraían especies desde su interior.

Cómo cayeron detenidos

De acuerdo a los antecedentes de la investigación, distintas diligencias permitieron dar con el auto que llegó hasta la casa del tenista argentino, el que correspondía a un Chevrolet Astra y que registró una infracción de tránsito.

Las mismas pesquisas determinaron que al volante iba el chileno Ignacio Aquiles Zúñiga Cartes, que ya estaba bajo la mira por los robos cometidos en Estados Unidos.

Pero las imágenes de cámaras de seguridad de un servicentro, captaron a la totalidad de los ocupantes del vehículo. Entre ellos, Bastián Ignacio Jiménez Freraut, también con orden de captura internacional.

Zúñiga Cartes y Jiménez Freraut, fueron apresados cuando intentaban abordar un bus en el terminal de Retiro, con destino a Posadas, en Misiones.

En tanto, el argentino integrante de la banda, junto a los otros dos chilenos, fueron arrestados en la Ruta Provincial 7, con presunta dirección a Chile.