    “Esa es la especie humana”: Castrilli se enfurece por el castigo de la UEFA a Prestianni tras ser acusado de racismo contra Vinícius

    El exárbitro argentino ocupó sus redes sociales para manifestarse en contra de la medida adoptada por el organismo europeo.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @realmadrid

    El duelo entre el Real Madrid y Benfica por la Champions League sigue generando noticia. En aquel duelo, que acabó a favor de los españoles por 1-0, se produjo una lamentable situación.

    Vinícius Junior acusó insultos racistas del jugador argentino Gianluca Prestianni. Después de la celebración del gol el transandino se tapó la boca con la camiseta por apenas dos segundos y cuando la destapó, el extremo Merengue salió rápido corriendo donde el juez. La acusación fue grave: “Me dijo mono”.

    De inmediato el árbitro puso en marcha el protocolo contra el racismo y este lunes se conoció una clara medida: la UEFA suspendió provisoriamente a Prestianni mientras se investiga el caso, lo que trae como consecuencia inmediata que el jugador del club portugués se perderá el duelo de revancha.

    Esta situación no le agradó para nada al exárbitro argentino Javier Castrilli quien ocupó sus redes sociales para referirse al caso.

    “LA UEFA SUSPENDIÓ A PRESTIANNI...??? sin pruebas...??? A partir de ahora cualquiera puede acusar sin pruebas...??? ESA ES LA ESPECIE HUMANA Y EL NIVEL DE DEGRADACIÓN QUE ESTÁ SUFRIENDO EUROPA... LE LLEGÓ AL FÚTBOL”, expuso en su cuenta de X.

    En otra publicación profundizó su postura. “Siguiendo la lógica implementada por la UEFA a partir de ahora los árbitros podrán expulsar del campo de juego a cualquier jugador acusado de haber insultado a un adversario... TREMENDA BURRADA...”.

    Además, acusó “DOS BURRADAS JUNTAS DE LA UEFA: por un lado sanciona por presunción, sin pruebas objetivas y, por otro, por el contexto de los hechos, ampara la impunidad de la mofa, la incitación a la violencia producto de la provocación al público por parte de Vinicius. TREMENDO E HISTÓRICO”, cerró Castrilli.

    La decisión de la UEFA

    Después de el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para la investigación de la denuncia, la entidad informó que “se ha decidido suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible, por la presunta infracción del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (RD) relacionada con un comportamiento discriminatorio”.

    Sobre aquel artículo remarcan que “cualquier entidad o persona sujeta a este reglamento que insulte la dignidad humana de una persona o grupo de personas por cualquier motivo, incluido el color de piel, la raza, la religión, el origen étnico, el género o la orientación sexual, incurrirá en una suspensión de al menos diez partidos o un período de tiempo determinado, o cualquier otra sanción apropiada”.

    El Benfica, por su lado, emitió un comunicado en el que se refiere a la sanción. “El Sport Lisboa e Benfica ha sido informado de la decisión de la UEFA de imponer una suspensión provisional de un partido a su jugador Gianluca Prestianni, como parte de la investigación en curso sobre el incidente ocurrido durante el partido contra el Real Madrid”, señalaron de entrada.

    El Club lamenta haber sido privado del jugador mientras el proceso todavía está bajo instrucción y recurrirá esta decisión de la UEFA, aunque es poco probable que los plazos en cuestión tengan algún efecto práctico en el partido de vuelta del play-off de la Liga de Campeones”, agregaron.

    “El Sport Lisboa e Benfica reafirma también su compromiso inquebrantable con la lucha contra todas las formas de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y se reflejan en su actuación diaria, en su comunidad global, en el trabajo de la Fundación Benfica y en grandes figuras de la historia del Club, como Eusébio”, concluyeron desde el cuadro luso.

