La UEFA suspende provisoriamente a Prestianni tras acusaciones de racismo de Vinícius

Gianluca Prestianni enfrenta un complicado momento tras las acusaciones de racismo que efectuó Vinícius Jr. durante el partido de ida entre Benfica y Real Madrid, por los playoffs de la Champions League.

El brasileño le dijo al árbitro que el argentino le dijo “mono”. Un insulto que habría proferido mientras se tapaba la boca con la camiseta. La situación generó un gran revuelo y se mantiene en investigación. Es así como la UEFA comunicó este lunes que dio un primer paso.

El organismo que rige al fútbol europeo informó que decidió sancionar al transandino con una suspensión provisoria de un partido, por lo que se perderá la revancha en el Santiago Bernabéu.

Esta sanción llega tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las denuncias de comportamiento discriminatorio durante el partido de Da Luz.

“Se ha decidido suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible, por la presunta infracción del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (RD) relacionada con un comportamiento discriminatorio”, argumenta la entidad.

El organismo europeo explica en el artículo 14 de su Reglamento Disciplinario que “cualquier entidad o persona sujeta a este reglamento que insulte la dignidad humana de una persona o grupo de personas por cualquier motivo, incluido el color de piel, la raza, la religión, el origen étnico, el género o la orientación sexual, incurrirá en una suspensión de al menos diez partidos o un período de tiempo determinado, o cualquier otra sanción apropiada”.

Con la suspensión de Prestianni, la UEFA también evita problemas para la revancha tanto en el saludo protocolar como en la reacción del público español ante la presencia del jugador argentino en la cancha, lo que hubiese afectado la imagen de la competición.

La respuesta del Benfica

A través de un comunicado, Benfica respondió a la sanción, mostrándose en pleno desacuerdo. "El Sport Lisboa e Benfica ha sido informado de la decisión de la UEFA de imponer una suspensión provisional de un partido a su jugador Gianluca Prestianni, como parte de la investigación en curso sobre el incidente ocurrido durante el partido contra el Real Madrid", comenzó señalando.

“El Club lamenta haber sido privado del jugador mientras el proceso todavía está bajo instrucción y recurrirá esta decisión de la UEFA, aunque es poco probable que los plazos en cuestión tengan algún efecto práctico en el partido de vuelta del play-off de la Liga de Campeones”, añadió, para cuestionar la medida.

“El Sport Lisboa e Benfica reafirma también su compromiso inquebrantable con la lucha contra todas las formas de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y se reflejan en su actuación diaria, en su comunidad global, en el trabajo de la Fundación Benfica y en grandes figuras de la historia del Club, como Eusébio”, cierra.