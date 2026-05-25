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    Política

    Alvarado y debate de megarreforma: “Esperamos que la oposición nos colabore en sacar esta reforma lo antes posible”

    El secretario de Estado afirmó que le darán la "suma urgencia" al proyecto de ley y que se extenderá "en función del diálogo y del debate que se genere en el Congreso".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó la próxima discusión del Plan de Reconstrucción en el Senado, afirmando que darán “suma urgencia”, y se refirió a las advertencias de la oposición que señaló que no aprobará la idea de legislar.

    “Yo lo que he señalado claramente es que, sí, en la medida en que exista disposición, voluntad y propuestas de la oposición para buscar consensos y puntos de encuentro, obviamente, daremos los espacios y los tiempos para una disposición razonable en el Congreso”, mencionó el secretario de Estado.

    “Si esa disposición y esa voluntad de la oposición no existen y se mantiene un rechazo categórico, por ejemplo, a la idea de legislar cómo se manifiestan, seguiremos avanzando de acuerdo con la planificación que tenemos originalmente”, añadió Alvarado.

    El ministro estaba encabezando la sesión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), con el motivo de coordinar las acciones de preparación para este invierno, junto a la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián.

    “Respecto a la urgencia, tal como hicimos en la Cámara de Diputados, vamos a ingresar una suma urgencia que tiene una discusión original de 15 días; se extenderá en función del diálogo y del debate que se genere en el Congreso. La disposición y la voluntad del gobierno es sacar esta reforma adelante, porque la necesitan los chilenos”, afirmó el ministro Alvarado.

    “El país necesita volver a crecer, el país necesita inversión y, fundamentalmente, las personas necesitan oportunidades de trabajo. Este proyecto brinda y otorga las condiciones para que las chilenas y los chilenos puedan tener mayores oportunidades de trabajo. Y esperamos que la oposición entienda esa realidad y nos colabore en sacar esta reforma lo antes posible”, agregó.

    Más sobre:Claudio AlvaradoMegarreformaSenadoDiscusiónSuma Urgencia

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