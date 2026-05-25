Rusia anuncia una inminente oleada de ataques sobre instalaciones militares en Kiev

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha instado este lunes a los ciudadanos extranjeros, incluyendo personal de misiones diplomáticas y de oficinas de organizaciones internacionales, a abandonar la capital ucraniana, Kiev, ante una inminente oleada de ataques rusos contra instalaciones militares de Ucrania.

“Las Fuerzas Armadas rusas han empezado a llevar a cabo ataques sistemáticos contra instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano en Kiev, incluyendo lugares específicos donde se diseñan, fabrican, programan y preparan vehículos aéreos no tripulados, utilizados por el régimen de Kiev con la asistencia de especialistas de la OTAN”, ha indicado en un comunicado.

Los ataques -en represalia por el ataque ucraniano que dejó más de una veintena de muertos en una residencia de estudiantes en una zona ocupada por Rusia en Lugansk en la noche del 22 de mayo- se llevarán a cabo tanto en centros de toma de decisiones como en puestos de mando.

“En vistas de que las instalaciones mencionadas están dispersas por todo Kiev, advertimos a los ciudadanos extranjeros, incluido el personal de las misiones diplomáticas y oficinas de organizaciones internacionales, que abandonen la ciudad lo antes posible”, ha precisado el Ministerio.

De igual forma, la cartera de Exteriores rusa ha instado a los residentes de la capital ucraniana a no acercarse a la infraestructura militar y administrativa del Gobierno liderado por el presidente, Volodimir Zelenski.

Moscú ha afirmado además que “la junta de Zelenski y sus patrocinadores occidentales, que proporcionan a las Fuerzas Armadas ucranianas los medios para cometer crímenes”, demuestra “ante el mundo entero su flagrante desprecio por el Derecho Internacional” tras el ataque contra Lugansk.