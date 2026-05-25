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    Culto

    Angelo Pierattini anuncia invitados, nueva música y gira por Chile en la antesala de su regreso

    Carlos Cabezas, Tata Barahona y Pablo Ilabaca se suman a la histórica cita del 4 de junio en Teatro Nescafé de las Artes, que además de estrenar una canción inédita inspirada en su accidente, expande su celebración hacia regiones con una promoción imperdible.

    Por 
    Equipo de Culto

    En la cuenta regresiva para vivir uno de los hitos más significativos y emotivos de su historia, Angelo Pierattini revela los últimos secretos de su esperado retorno. La cita del próximo jueves 4 de junio en el Teatro Nescafé de las Artes no solo consolidará su regreso definitivo a los escenarios tras el grave accidente que marcó su vida, sino que se transformará en una verdadera cumbre de comunidad y fraternidad al confirmar en escena a tres invitados fundamentales de la música chilena: Carlos Cabezas, Tata Barahona y Pablo Ilabaca, quienes se acoplarán a este rito de celebración por la vida.

    La experiencia de honestidad brutal que promete el show en la capital sumará además un componente de estricta actualidad musical. Junto al repaso de su catálogo solista y el segmento dedicado a homenajar el icónico “Disco Rojo” de Weichafe, Pierattini estrenará en vivo una canción completamente nueva, compuesta durante su convalecencia. Esta pieza inédita, inspirada directamente en el accidente y en esta segunda oportunidad, formará parte del próximo álbum de estudio en el que ya se encuentra trabajando.

    Para la jornada en Santiago, que abrirá sus puertas a las 19:00 horas para iniciar el show a las 20:00 horas en punto, el público tendrá acceso exclusivo a la venta anticipada del nuevo merch oficial de Weichafe, con las esperadas re-ediciones en vinilo, CD y poleras del “Disco Rojo”, productos que ya se pueden reservar digitalmente en las redes sociales de Pierattini y la web de Litoral.

    Este impulso de retorno no se detendrá en la capital: Pierattini llevará su música a distintas ciudades del país en una gira que expande la celebración más allá de Santiago. El recorrido contempla paradas en La Serena, Puerto Montt, Concepción, Doñihue, Valparaíso. Para estos shows se ha dispuesto una promoción imperdible: al comprar el vinilo del “Disco Rojo” de Weichafe o el de Angelo Pierattini por un valor de $29.990, la entrada al concierto correspondiente estará incluida gratis en formato pack, cuya entrega se realizará directamente el día de cada show en los respectivos recintos.

    “Después del accidente vivido, tener una nueva oportunidad de vida y que ésta me regale la posibilidad de subirme a un escenario a cantar y tocar, o entrar a un estudio a seguir grabando música, es algo que no dejaré de agradecer jamás; significa un nivel de felicidad absoluto. Y más encima hacerlo en diferentes ciudades y escenarios es infinitamente sublime: lo daré todo en cada lugar que vaya, y estará presente toda la música que me ha definido como el artista que soy”, concluye.

    Más sobre:MúsicaAngelo PierattiniMúsica Culto

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