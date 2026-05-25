Martínez suma likes para presentarse a la reelección de la presidencia del FA

En paralelo al avance del congreso ideológico del Frente Amplio las distintas facciones del partido planifican el escenario de cara a la definición de la nueva mesa directiva del partido que se resolverá a mediados de año.

Uno de los temas en duda es si la actual timonel, Constanza Martínez, va a repostular o no a la presidencia.

En su círculo -que se reúne en torno al grupo “Desbordar lo posible”, ligado al expresidente Gabriel Boric- han salido estos días a empujar esta opción.

Uno de los que la apoya es el diputado y excandidato presidencial, Gonzalo Winter. En la misma línea están los también parlamentarios Constanza Schönhaut e Ignacio Achurra.

Quienes conocen a Martínez saben que la situación de la otrora delegada presidencial de la RM es distinta a la de inicios de año, cuando ella estaba cerrada a la opción de repostular por otros dos años de dirección de la colectividad. Por estas fechas, en cambio, ha manifestado en la interna estar más abierta a esta alternativa, pero que aún no ha tomado una definición final.

Dentro de sus pretensiones está intentar conseguir que otras facciones internas del partido se sumen a su aventura electoral interna. Esto pese a que ya se da por sentado en el Frente Amplio que no se repetirá una lista de consenso al interior de la tienda de Esmeralda 761 , como ocurrió en la última elección. Es decir, por primera vez habrá competencia por el control de la colectividad.

Al respecto, el diputado Ignacio Achurra comentó a La Tercera que “creo que Constanza Martínez ha hecho un muy buen trabajo en posicionar una voz fuerte del Frente Amplio y, a su vez, consolidar una orgánica interna propia del proceso de fusión. Personalmente veo con buenos ojos que tuviera un segundo período para profundizar estas tareas”.

Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En la misma línea, la semana pasada la diputada Constanza Schönhaut ya había planteado en entrevista con este medio que “yo tengo una buena evaluación de lo que han sido los dos años de la actual directiva. Y creo que cualquiera de los liderazgos que actualmente están, que quisieran eventualmente reelegirse en un próximo proceso, me parece muy legítimo”.

22.05.2026 Constanza Schönhaut Diputada del Frente Amplio Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

“La actual directiva cumplió un rol clave en la consolidación del FA y hoy pasamos a una segunda etapa a través del congreso. Me parece muy legítimo considerar a quienes son parte hoy día de la directiva actual para eventualmente continuar este proceso de consolidación, crecimiento y posicionamiento del FA”, había planteado a mitad de semana la misma parlamentaria.

La alianza que se proyecta con los ex-RD

De no ocurrir nada de otro mundo, el grupo que encabeza Martínez en el Frente Amplio debería replicar su alianza con el mundo ligado a los dirigentes que encabezaron Revolución Democrática (RD) antes de la fusión.

Dicho grupo se denomina como Crear para Creer (CPC) y hoy es representado en la mesa por el secretario general -segundo cargo más importante- Andrés Couble. Este último y Martínez han funcionado como la dupla que lidera al FA en estos últimos dos años y en sus sectores han sido bien evaluados, lo que da pie a que se intente renovar este lazo entre los mundos de Boric y Giorgio Jackson.

Esto pese a que no es un debate que aún esté cerrado al interior del grupo de los ex-RD, donde sí han determinado como piso de cualquier negociación mantener la secretaría general del partido, más allá de intentar escalar a la presidencia de la tienda.

La discusión sobre nombres propios aún no se ha cerrado. Por ejemplo, en un momento se pensó proyectar a la exsubsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, como carta para la mesa directiva, lo que descartó la propia ex-RD por temas familiares.

Santiago 9 de mayo 2025. La ministra de Desarrollo Social y la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, y representantes de Meteorologa, Gobierno Regional, Carabineros, Junaeb, y organizaciones como Hogar de Cristo, coordinan el refuerzo de los programas para apoyar a personas en situacin de calle de cara al invierno. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Un aspecto que deben considerar es que, en caso de que Martínez se repostule, el nombre que ellos propongan para la secretaría general tendría que ser el de un hombre, por temas de paridad. En ese escenario no son pocos los que hablan de que Andrés Couble también vuelva a aspirar a estirar su posición por otros dos años.

El debate aún no está cerrado. Hoy el foco está puesto en la etapa final del congreso ideológico, pero en paralelo irán avanzando las conversaciones por la mesa del partido, que terminaría su mandato en agosto. Desde los otros sectores también están mirando la competencia que se desatará. Por ejemplo, dentro del grupo de la diputada Gael Yeomans (Con fuerza y esperanza) ha aumentado la disposición de competir contra el mundo de Martínez.

Dentro de sus argumentos pesa que el FA tiene un sistema electoral integrado, es decir, que la próxima directiva puede llegar a conformarse con nombres de todas las listas que se sumen a la competencia.