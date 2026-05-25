Descubren túnel de 15 metros: PDI captura a sujetos que pretendían robar a empresa de valores en Antofagasta

La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Brigada Investigadora de Robos Antofagasta, logró desarticular una organización criminal altamente estructurada y evitar un robo a una empresa de valores en la ciudad.

La investigación permitió establecer que la organización criminal denominada “El Sindicato del Silencio” llegó a la ciudad de Antofagasta durante el mes de febrero de este 2026 con el objetivo de sustraer cerca de 40 mil millones de pesos desde una empresa de valores de la ciudad , según indicaron desde la PDI.

El jefe de la Región Policial de Antofagasta de la PDI, prefecto inspector Freddy Castro Crespo, destacó el alcance del proceso investigativo y detalló que “este procedimiento refleja el trabajo investigativo especializado y coordinado de nuestros detectives, quienes lograron anticiparse al actuar de una organización criminal altamente estructurada y con un alto nivel de planificación”.

“Gracias al trabajo desarrollado por la Brigada Investigadora de Robos Antofagasta, fue posible neutralizar una amenaza criminal de gran magnitud y evitar un delito que, de haberse concretado, habría tenido un enorme impacto para la seguridad y tranquilidad de la comunidad”, añadió el funcionario de la PDI.

Para concretar el delito, los integrantes arrendaron un local comercial en desuso, utilizado para ejecutar el plan criminal, además de una residencial que era ocupada exclusivamente por la organización para pernoctar y coordinar sus acciones.

Entre marzo y mayo, los sujetos construyeron un túnel subterráneo de aproximadamente 15 metros de longitud, equipado con un moderno sistema de ventilación eléctrico. Durante la excavación, extrajeron más de tres toneladas de árido desde el subsuelo, material que ocultaban en sacos al interior de habitaciones posteriores del mismo inmueble.

Sin embargo, los detectives de la Brigada Investigadora de Robos Antofagasta detectaron movimientos asociados a esta organización criminal en el lugar, iniciando un trabajo de vigilancia, seguimientos y monitoreo permanente tanto en el sitio de suceso como en la residencia utilizada por los imputados y los vehículos empleados en la comisión del delito.

Con estos antecedentes, y contando ya con las respectivas órdenes judiciales de entrada, registro e incautación, el pasado 18 de mayo, durante horas de la madrugada, la PDI ejecutó un operativo simultáneo en ambos inmuebles, logrando la detención de 11 personas, es decir, la totalidad de los integrantes de la organización criminal. Sus integrantes se mantenían en coordinación incluso tras ser detenidos, evitando hacer declaraciones.

Por su parte, el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que “lo que se ha evitado aquí es un robo de una altísima cantidad de dinero a una empresa de valores, por parte de una asociación delictual especializada y con experiencia en hechos de esta naturaleza, lo que sin duda es una tremenda señal de tranquilidad para toda la comunidad”.

Durante el procedimiento, la PDI incautó equipos tecnológicos, sistemas de comunicación y vigilancia, elementos de ventilación, vestimentas para personificación, herramientas de excavación y diversos implementos utilizados para concretar el delito.