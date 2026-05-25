Cannes 2026: el positivo paso del cine chileno y cómo la ganadora Fjord puede alcanzar los Oscar

Se llama Fjord (Fiordo) y es la película de la que todo el mundo está hablando. Es la flamante ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes de 2026, escrita, coproducida y dirigida por el cineasta rumano Cristian Mungiu.

Fjord es un drama judicial y familiar rodado en Noruega, con coproducción rumana, francesa, noruega y escandinava. Protagonizada por Sebastian Stan (rumano-estadounidense, conocido por su rol como el Soldado de Invierno en Marvel) y Renate Reinsve (la revelación noruega de La peor persona del mundo), la cinta sigue a Mihai y Lisbet Gheorghiu, una pareja pentecostal profundamente religiosa. Tras la muerte de los padres de Mihai, deciden emigrar de Rumanía a un remoto pueblo noruego con sus cinco hijos para estar más cerca de la familia de Lisbet y buscar una vida mejor.

Todo cambia cuando su hija adolescente, Elia, aparece en la escuela con moretones. Los servicios sociales noruegos intervienen con rapidez, retiran a los cinco niños por sospecha de maltrato y la familia se ve inmersa en un largo y desgarrador proceso judicial. La película plantea una pregunta incómoda y ambigua: ¿los niños son víctimas de violencia física y psicológica derivada de una educación religiosa estricta, o se trata de un caso de discriminación cultural y racismo contra inmigrantes del Este de Europa? Mungiu no ofrece respuestas fáciles; prefiere incomodar al espectador.

La película Fjord

“Me interesó ese choque entre sociedades. Y tuve suerte porque para el matrimonio ya se había ofrecido Sebastian Stan [el estadounidense es rumano de nacimiento]. Llegó Renate Reinsve, y ya se conocían”, explicaba tres días antes de la Palma de Oro.

Por su temática, el filme genera debate y controversia, y Mungiu lo asume. “¿Me preocupa si me llaman conservador? No, en absoluto. Lo que me importaría sería no generar debates. En este mundo nos estamos encerrando en nuestros grupos y no escuchamos a los otros. ¿Dónde está la empatía? La empatía no vale de mucho si se hace entre iguales; la empatía es real cuando la sientes por gente desprotegida, alejada de ti por creencias o por clase social o por ser de un país diferente. Pongamos nervioso al público”.

Con este triunfo, Cristian Mungiu se convierte en el noveno cineasta que gana por segunda vez el certamen de la Riviera francesa. 19 años después de haberlo obtenido por 4 meses, 3 semanas y 2 días (2007), que retrató el drama del aborto clandestino en la Rumanía comunista.

Fjord se une a un selecto club de filmes que han ganado la Palma de Oro a lo largo de la historia. Así, Cannes ha visto consagrarse a filmes como Taxi Driver, Apocalypse Now, Paris, Texas, Corazón salvaje, Pulp Fiction, Underground, Bailarina en la oscuridad, o El pianista.

Pero sobre todo, Cannes ha sido la plataforma inicial de la temporada de premios. En los últimos años, películas ganadoras de la Palma de Oro han obtenido nominaciones a los principales premios del campo del cine, partiendo por los Oscar. Así, Parásitos, Anatomía de una caída, Anora han pasado primero por la costa francesa. Todos filmes que generaron mucho que hablar. Así lo explica Paula Frederick, editora de Cultura de Radio Duna y periodista especializada en cine como columnista de Culto.

“Cannes es, sin duda, un gran barómetro para captar el pulso cinematográfico del año, y funciona como trampolín de producciones que se vuelven candidatas fuertes a los Premios de la Academia. Al final, más allá de la calidad de las películas y el prestigio del certamen, los tiempos y la estrategia son claves. El hecho de que Cannes sea en mayo, le da a las películas una visibilidad crítica temprana, sobre todo al cine independiente y las producciones que están más fuera del circuito. Esto les permite tener respaldo de distribución global, necesario para entrar en las listas y ser consideradas por la crítica y la Academia”.

“Hay varios casos que avalan este modus operandi, como El artista de Jean Dujardin, El silencio de los inocentes de Jonathan Demme, Kramer vs. Kramer, y ejemplos más recientes como Parásitos, Anatomía de una caída y Anora. Creo que hay que ponerle ojo a la ganadora de la Palma de Oro de este año, Fjord, del cineasta rumano Cristian Mungiu, protagonizada por Renate Reinsve, quien también estuvo el año pasado en Cannes por Valor sentimental, ganadora del Gran Premio del Jurado".

El cine chileno

Este año, el cine chileno tuvo un paso muy destacado por el Festival de Cannes. El contingente de este año es mayor y probablemente sea uno de los más robustos que se recuerde. Así, Diego Céspedes, el director de la aplaudida película La misteriosa mirada del flamenco, fue invitado a integrar el jurado de la Competencia Oficial, es decir, el grupo de cineastas y actores que debe elegir al filme ganador de la Palma de Oro y el resto del palmarés.

Además, las cineastas Dominga Sotomayor y Manuela Martelli presentaron sus sendos filmes. La perra, en el caso de la primera (su adaptación de la premiada novela homónima de la escritora colombiana Pilar Quintana); y El deshielo, en el caso de la segunda.

El largometraje de Sotomayor tuvo un paso relevante por el podio francés, porque fue galardonada con el cesáreo Palm Dog 2026, el prestigioso premio que destaca la mejor actuación canina del año. En particular, recayó en Yuri, un cachorro callejero que vivía en un refugio de una fundación chilena. Su salto al cine fue posible gracias a un proceso de adopción y entrenamiento coordinado por la productora PLANTA y los entrenadores Nicolás Carrillo y Marcela Carrasco.

En el caso de El deshielo, debutó bajo una ovación en el certamen francés. El filme sigue la amistad entre una niña de nueve años y una joven esquiadora alemana que desaparece. Como en su debut, la elección de la época no es casualidad: es 1992 y el país vive los primeros hitos de la transición.

Pese a los aplausos, los principales medios cinematográficos del mundo le dieron comentarios más bien mixtos. Variety señaló: “Si bien esta historia es, a su manera, una tragedia, se trata de la tragedia antidramática de la ausencia, de una niña inteligente que aprende, sin que nadie se lo haya enseñado, la cruel y errónea lección de que la lealtad tribal y la autopreservación son instintos que deben prevalecer sobre la conciencia a la hora de decir la verdad. Como ocurre con cualquier ausencia, o cualquier vacío, es difícil convertirlo en algo convincente, y cuando se combina con un estilo narrativo tan contenido que resulta opresivo, gran parte de la importancia de esta película bien realizada y bien interpretada se pierde en el vacío que la define. The Meltdown es otra excelente muestra del aplomo y el potencial de Martelli como director, pero nueve décimas partes de la película permanecen sumergidas".

The Hollywood Reporter indicó palabras elogiosas: “Martelli, actriz consumada, ha logrado interpretaciones convincentes y cautivadoras de su elenco internacional. El diseño de producción de Nohemí González y el vestuario de Carolina Espina son contribuciones excepcionales que nunca eclipsan la acción”.

Pero también lamentaron algunos puntos. “En un par de ocasiones, la directora exagera. La secuencia inicial muestra un remolino lento y prolongado de sangre que baja por el lavamanos del baño —nada menos que de un diente de leche perdido—, lo que resulta una premonición excesiva. Más adelante, un primer plano prolongado de un vaso de leche roto no funciona ni como una metáfora visual con el paisaje nevado ni como una revelación dramática. Simplemente distrae”.