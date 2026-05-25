El nuevo estilo Arrau en Seguridad: ministro sorprende y convoca a Luis Cordero para reunión de trabajo

Hasta el edificio de Teatinos 220 llegó la tarde de este lunes el exministro de Seguridad, Luis Cordero. La visita del primer ministro que encabezó dicha cartera, que inició sus operaciones en abril de 2025, se dio tras una invitación del nuevo titular de Seguridad, el ministro Martín Arrau (Republicano).

El encuentro, según conocedores de la cita, estaba agendado para las 14.00 horas de este lunes y duró cerca de 45 minutos, y se produjo tras una invitación de la actual autoridad, quien citó a la repartición de gobierno a Cordero. La exautoridad, hasta ahora, sólo se había reunido con la exministra Trinidad Steinert antes de que la exfiscal asumiera en el cargo del que fue removida la semana pasada.

Fuentes de La Tercera señalan que el encuentro entre Arrau y Cordero tendría como objetivo, entre otras cosas, retomar las líneas de trabajo del Ministerio de Seguridad tras la salida de Steinert.

Lo anterior iría en la línea de la instalación del ministerio, ya que la cartera que ahora encabeza el ingeniero cercano al Presidente José Antonio Kast, aún se encuentra en la implementación de alguna de sus áreas clave, como el Sistema Nacional de Seguridad.

Además de eso, la misma entidad ahora deberá asumir el desafío de traspasar Gendarmería desde el Ministerio de Justicia hacia esa cartera, proceso que inició el exministro cuando partió tramitando dicha reforma constitucional.

El proceso de instalación que debía continuar la actual administración había sumado críticas durante el tiempo que el ministerio fue encabezado por Steinert, luego de que la exfiscal desarmara al equipo de la Unidad Estratégica encargada de instalar el Sistema Nacional de Seguridad, instancia que permite la coordinación de diferentes instituciones para enfrentar la criminalidad en el país.

La señal de Arrau viene a marcar lo que ha sido su estilo institucional, estratégico y pragmático en la conducción del ministerio, algo que lo diferencia radicalmente de su antecesora y que ha sido bien visto por el sistema de seguridad.

Además se da justo luego de que el ministro retomara los comités policiales, instancia con la que partió el lunes a primera hora, dando una señal de querer continuar el camino que inició Cordero en materia de coordinación interinstitucional.

Tras pasar días protagonizando un largo listado de reuniones -con policías y varios otros agentes vinculados a la seguridad pública- el ministro sorprende con este hito, ya que Cordero si bien ha sido crítico con lo que fue la gestión de Steinert, quienes lo conocen comentan que es el más interesado en darle continuidad a las políticas de Estado y así consolidar lo que se alcanzó a construir en su mandato como parte de la nueva arquitectura de seguridad del país.

De hecho luego del comité de seguridad de La Moneda, Arrau por primera vez fue explícito en su intención de recoger parte del trabajo de Cordero. “Lo primero es que exista una Política Nacional de Seguridad Pública. Esa está vigente, la promulgó el presidente Boric, dura seis años y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia”, afirmó en su vocería.