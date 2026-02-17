SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
    El Deportivo

    Escándalo en la Champions League: Vinícus Júnior acusa insultos racistas de jugador argentino del Benfica

    Luego de anotar el único gol del partido en la visita de Real Madrid a Portugal, el delantero brasileño acusó al futbolista Gianluca Prestianni de decirle mono.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: captura ESPN.

    Vinícius Júnior encaró rumbo al área por la izquierda y sacó un espectacular remate de derecha que se le metió al ángulo al portero Anatoli Trubin. Era la apertura de la cuenta para Real Madrid ante Benfica, por la ida de los playoffs de los octavos de final de la Champions League. El delantero brasileño lo festejó y lo gritó con todo, hasta con un baile incluido cerca del banderín del tiro de esquina, ante los insultos y abucheos de los hinchas portugueses que colmaron el Estadio da Luz.

    Los dirigidos por José Mourinho se hartaron de la celebración y fueron a encarar a Vini para que apurara la reanudación del juego, momento en el que ambos planteles discutieron en las narices del árbitro François Letexier, que mostró poco manejo de la situación. Segundos después, cuando se terminaron las discusiones y se iba a reanudar la acción, Gianluca Prestianni quedó al frente del expuntero de Flamengo. El joven argentino se tapó la boca con la camiseta por apenas dos segundos y cuando la destapó, el extremo Merengue salió rápido corriendo donde el juez francés. La acusación fue grave: “Me dijo mono”.

    El árbitro de inmediato detuvo el intento de reanudación y cruzó sus brazos arriba, haciendo el gesto que activa el protocolo contra el racismo. Al mismo tiempo, Vini caminaba hacia el banco de suplentes, como una clara muestra de que no quería seguir jugando, mientras que el jugador argentino ponía cara de incredulidad.

    Las discusiones entre ambos planteles se intensificaron. Nicolás Otamendi y Kylian Mbappé, quienes traían rencillas desde desde el Mundial de Qatar 2022, se insultaron; José Morinho y Álvaro Arbeloa se acercaron a Vinícius para tratar de entender qué pasó. Todo esto, mientras el público en las tribunas continuaba los insultos contra el nacido en Río de Janeiro.

    ¿Qué le dijo Prestianni a Vini en el momento en que se tapó los labios con la polera? Solo ellos lo saben.

    El exfutbolista de Vélez, como intentando defenderse de las acusaciones en su contra, comenzó a decir la palabra “hermano”, en reiteradas ocasiones cuando las cámaras de la transmisión lo estaban enfocando, queriendo dar a entender que eso fue lo que le dijo a su oponente, en una maniobra desesperada e incomprobable.

    ¿Y qué sucedió al final? Tras de casi 10 minutos de detención, con aún más abucheos e insultos acumulados en la cancha, François Letexier llamó otra vez a Vini a la cancha, luego a los capitanes y reanudaron el fútbol. ¿Cuál fue la sanción? Volaron algunas amarillas, incluso para el denunciante de racismo, durante su festejo de gol.

