Chile registra el peor índice de bienestar infantil entre países de altos ingresos y de la OCDE según Unicef

De acuerdo al informe más reciente de la Oficina de Estrategia y Evidencia de Unicef, Chile se posiciona en el último lugar -puesto 37 de 37 países con datos completos- en la tabla general de bienestar infantil.

El documento titulado “Desigualdad de oportunidades: niños, niñas y adolescentes en desigualdad económica”, evaluó a 44 naciones de altos ingresos y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El estudio estableció una relación directa entre las brechas económicas y el desmedro en la salud y educación de los menores. En este sentido, Chile presenta una de las mayores brechas de ingresos del reporte: el 20% más rico de la población percibe más de 10 veces lo que recibe el 20% más pobre.

Crisis de salud

El informe indicó, además, que las consecuencias de la desigualdad económica golpean directamente el desarrollo físico de los niños y adolescentes en Chile, ubicando al país en la peor posición en salud física -puesto 40 de 41- de todo el grupo evaluado.

En ese sentido, Chile registra la prevalencia de sobrepeso más alta de todo el informe en la población de 5 a 19 años, alcanzando un 58%, que duplica con creces el promedio general del estudio, el que se sitúa en un 28%.

En esa misma línea, el estudio determinó que la falta de recursos afecta directamente la alimentación diaria, pues solo un 13% de los estudiantes chilenos de 15 años reportó haber tenido que omitir comidas debido a la falta de dinero en sus hogares, una cifra que supera la media internacional del 9% y se ubica entre las tasas más altas del análisis.

Segregación en la educación

En el ámbito del aprendizaje y el desarrollo de competencias, Chile se sitúa en el penúltimo lugar del listado, en el puesto 41 de 41.

Por un lado, solo el 36% de los adolescentes de 15 años alcanza las competencias básicas en matemáticas y lectura, situándose muy por debajo del promedio global de 55%.

Por otro lado, el informe determinó que el logro académico está fuertemente determinado por el origen social. Mientras que el 67% de los jóvenes del quintil superior -el más rico- logra las competencias básicas, solo el 25% del quintil inferior - el más pobre- lo consigue.

En ese sentido, el estudio constata que Chile tiene uno de los sistemas educativos más segregados socioeconómicamente. El índice de segregación entre escuelas según el nivel socioeconómico de los estudiantes es de 0,37, muy superior al promedio evaluado de 0,24.

Salud mental

El informe estableció igualmente que la salud mental se ve resentida en contextos de alta desigualdad. Chile ocupa el puesto 33 en bienestar mental dentro del grupo de países analizados.

Solo el 62% de los adolescentes de 15 años manifiesta una alta satisfacción con la vida, en comparación con el promedio general del 72%.

La insatisfacción vital se agudiza en los sectores vulnerables. El reporte evidencia que la alta satisfacción con la vida cae al 58% en el quintil más bajo de nivel socioeconómico, frente al 71% en el quintil más acomodado.

Por otra parte, la tasa de suicidio en jóvenes de 15 a 19 años se sitúa en 6,7 por cada 100.000 habitantes, una cifra que se mantiene cercana al promedio del estudio.

Ante este escenario, Unicef instó al Estado chileno a implementar políticas públicas orientadas a mitigar el impacto de estas brechas económicas.

Entre las urgencias planteadas se encuentra el fortalecimiento de las redes de protección social y las prestaciones por hijos, la inversión en infraestructura de barrios vulnerables, asegurar comidas escolares saludables y nutritivas, y minimizar con urgencia la segregación socioeconómica que hoy mantiene altamente estratificadas a las escuelas del país.