Jefa de bancada del FA carga por cambio en gabinete de Kast y pide “rectificar el rumbo” ante Cuenta Pública

La jefa de bancada del Frente Amplio, Carolina Tello, fue crítica al ajuste ministerial del Gobierno, ocurrido el martes 19 de mayo.

“Preocupa que el cambio de gabinete implique dejar de lado medidas que se han venido implementando durante los últimos años, que han ido en beneficio de las personas y que hoy están en entredicho producto de estos anuncios de recortes sociales”, dijo.

La diputada apuntó a la necesidad de una planificación y respuestas concretas, y señaló que la modificación en el equipo del Presidente José Antonio Kast “deja en evidencia que él tenía solamente un plan, bajar los impuestos a los superricos y hacer recortes sociales a las personas que menos tienen y más necesitan en nuestro país”.

En esta misma línea, declaró que “ hoy vemos que no tiene un plan claro en seguridad, tampoco en salud, tampoco en educación, ni en ciencias, ni en transporte, etcétera. Lo único que escuchamos y que la ciudadanía ha podido recabar son anuncios de recortes sociales, proyectos que se abandonan, medidas regresivas que terminan afectando a la gran mayoría de nuestro país”.

Así, la jefa de bancada instó a que el Gobierno deje de “impulsar medidas que solo benefician a unos pocos, mientras que las familias de nuestro país siguen pagando el costo de la improvisación”.

Tello afirmó que la administración de Kast “todavía está a tiempo de rectificar el rumbo”, y que espera eso mismo para la cuenta pública que se realizará el próximo 1 de junio.