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    Política

    Bancada UDI pide a Kast que dé discusión inmediata a proyecto de Sala Cuna Universal en la Cuenta Pública

    Al mismo tiempo, las parlamentarias dijeron que era indispensable llevar a cabo este proyecto "sin imponer nuevas cargas a los empleadores".

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    Desde la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) hicieron un llamado al Presidente José Antonio Kast para que anuncie en la Cuenta Pública “que otorgará discusión inmediata al proyecto de Sala Cuna Universal, con el fin de que el Congreso avance en su tramitación legislativa durante ese mismo mes para que así pueda convertirse en ley“.

    El comunicado fue firmado por la jefa de bancada, Flor Weisse y las diputadas del colectivo Constanza Hube, Ximena Naranjo, Marlene Pérez, Natalia Romero y Alejandra Valdebenito.

    En la misiva las parlamentarias señalaron que el proyecto "se trata de una reforma urgente y que ha sido largamente esperada por miles de familias chilenas, especialmente por las mujeres trabajadoras que, como todos sabemos, enfrentan múltiples barreras para compatibilizar sus empleos con la maternidad“.

    Este miércoles, se discutió en la Cámara de Diputados, la admisibilidad de esta moción presentada por el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, en el marco del proceso legislativo del megaproyecto del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    Con 82 respaldos, 48 en contra y 24 abstenciones la moción avanzó al Senado, e incluso este primer paso contó con los votos de las diputadas UDI, Alejandra Valdebenito y Natalia Romero y de las parlamentarias del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz y Sara Concha.

    Sin embargo, más tarde, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hizo reserva de constitucionalidad ante la indicación. “Contraviene nuestra Constitución y la potestad del Ejecutivo en materia de administración del Estado y responsabilidad por las finanzas públicas”, dijo el secretario de Estado.

    En ese contexto, las parlamentarias UDI también añadieron a su comunicado que “así como es urgente avanzar en su tramitación, también es indispensable hacerlo bien: con responsabilidad fiscal, asegurando su sostenibilidad en el tiempo y sin imponer nuevas cargas a los empleadores, especialmente considerando el actual contexto económico y laboral del país“.

    Asimismo, señalaron que con el avance del proyecto de Reconstrucción Nacional el Estado dispondría de nuevos recursos que podrían destinarte a la Sala Cuna Universal.

    "El Presidente Kast tiene la enorme oportunidad de reafirmar ante el país su absoluto compromiso con las mujeres y con la infancia, impulsando con decisión el proyecto de Sala Cuna Universal y poniéndolo como prioridad en la agenda legislativa de su gobierno“, indicaron.

    Además, finalizaron diciendo que “estamos frente a una política pública que impacta directamente en la calidad de vida de las familias, en la equidad laboral y en el desarrollo futuro del país, y que además puede transformarse en una herramienta clave para enfrentar la preocupante baja en la natalidad".

    Entre las medidas que propone este proyecto, es eliminar la exigencia de que una empresa cuente con 20 o más mujeres trabajadoras para poder acceder al beneficio de sala cuna.

    Así también, señala que esto sea financiado a través de un Fondo de Sala Cuna, que administrará una cotización obligatoria equivalente al 0,3% de las remuneraciones imponibles de cargo del empleador y también aportes fiscales.

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