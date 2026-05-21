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    Oposición desiste de interpelación al Ministerio de Seguridad Ciudadana

    Tras la salida de la exministra Trinidad Steinert, la Constitución establece que la interpelación es para la persona que ostente el puesto de ministro, sin embargo, los opositores decidieron bajar la arremetida que podría haber interpelado al nuevo ministro Martín Arrau.

    Por 
    Luciano Jiménez
    La exministra de Seguridad Ciudadana, Trinidad Steinert FOTO: Dedvi Missene / La Tercera. Dedvi Missene

    Luego de una reunión entre los diputados opositores que levantaron desde una interpelación a la ahora exministra de Seguridad Ciudadana, Trinidad Steinert, se decidió finalmente bajar la acción fiscalizadora. Y es que luego de la salida de la exfiscal del cargo tras el cambio de gabinete del martes pasado, a los legisladores opositores no les hizo sentido proseguir con la acción, pese a que ya se nombró al ministro Martín Arrau en su reemplazo. La Constitución establece que la citación es al ministro que ostenta el cargo, sin distinguir qué persona es.

    Sin embargo, parlamentarios de la oposición valoraron la salida de Steinert y establecieron que buscan trabajar más activamente con Arrau, por lo que fue considerada una señal republicana desistir de la interpelación. Esta arremetida que se puede impulsar desde la Cámara de Diputadas y Diputados, consiste en un cuestionario de preguntas que un diputado interpelador hace a un ministro de Estado -que está obligado a asistir- sobre materias de su gestión.

    En el caso de Steinert su figura venía de ser cuestionada primero porque recibió críticas por haber promovido la salida de la exsubdirectora de inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), una funcionaria que estaba bien evaluada y que según trascendió tuvo diferencias con Steinert por haber promovido el traslado de un funcionario de la PDI que es cercano a la exministra. Por este tema se espera que haya un informe crítico de la Contraloría General de la República, por lo que el gobierno con su salida esperaba adelantarse al dictamen de Dorothy Pérez.

    El segundo punto crítico para Steinert fue haber cuestionado en la Cámara Baja que se le exigiera un plan de seguridad, lo que fue interpretado en la oposición como una improvisación de su parte, especialmente considerando que la seguridad es un eje principal del gobierno de José Antonio Kast.

    El diputado impulsor de la interpelación, Jaime Araya (ind.-PPD), dice a este diario que “hemos estado conversando dentro del bloque de oposición en la Comisión de Seguridad, y estamos convencidos que debemos trabajar con seriedad, y no chacrear el tema de seguridad como lo hace el gobierno, y aun cuando no entiendo que pongan a alguien que viene a aprender de seguridad a cargo del ministerio, no me parece que aporte interpelar, porque mientras no tengan plan de seguridad, no hay mucho de qué hablar”.

    Su par, Raúl Leiva (PS), sostuvo que “la interpelación tenía por objeto que la ministra Steinert diera cuenta de las líneas de trabajo, luego de que infructuosamente no se obtuvieran (...) Esperamos que el ministro Arrau pueda enmendar, dar cuenta de estas circunstancias y antecedentes. Es importante que el ministro pueda conocer detalladamente las materias de la cartera y entregar esos antecedentes a la ciudadanía”.

    De todas maneras, el nuevo titular de la cartera, el ministro Arrau, también ha sido cuestionado por no tener las credenciales del cargo, ya que su mayor experiencia está relacionada al área de las obras públicas, pero en la oposición esperan darle una oportunidad primero.

    Más sobre:Trinidad SteinertMinisterio de Seguridad CiudadanaInterpelaciónOposición

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