Cambio de gabinete: las razones de la caída de Steinert y Sedini y los desafíos de Arrau en Seguridad
Junto a Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y Carlos Correa, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, analizamos el primer ajuste ministerial del Presidente José Antonio Kast, que significó la salida del gobierno de Mara Sedini y de Trinidad Steinert. ¿Cuáles fueron la cadena de hechos que desencadenaron la caída de ambas?, ¿qué tanto se potencia la figura de Claudio Alvarado al asumir como biministro de Interior y de la Vocería? Revisa todo el análisis en el video.
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