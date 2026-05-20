SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Cambio de gabinete: las razones de la caída de Steinert y Sedini y los desafíos de Arrau en Seguridad

    Junto a Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y Carlos Correa, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, analizamos el primer ajuste ministerial del Presidente José Antonio Kast, que significó la salida del gobierno de Mara Sedini y de Trinidad Steinert. ¿Cuáles fueron la cadena de hechos que desencadenaron la caída de ambas?, ¿qué tanto se potencia la figura de Claudio Alvarado al asumir como biministro de Interior y de la Vocería? Revisa todo el análisis en el video.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    Lee también:

    Más sobre:Desde la RedacciónLo que tienes que saberTrinidad SteinertMara SediniCambio de gabineteEugenio GuzmánCarlos Correa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Revés del gobierno en megarreforma: Cámara rechaza cambios impulsados al sistema de franquicia tributaria del Sence

    Vittorio Corbo respalda baja de impuestos, cree que es posible crecer al 4% y asegura que “Chile no está en quiebra”

    Presidente de la Abif llama a cuidar la competitividad de la banca tras decisión del BC de aumentar requerimiento de capital

    Irán sostiene de que Estados Unidos “busca empezar una nueva guerra” a pesar de mantener la “presión política y económica”

    Proyecto de salario mínimo queda para junio: Cámara de Diputados posterga votación y desata la crítica de la CUT

    El drástico juicio de Gonzalo Jara al entorno de Arturo Vidal: “Hay muchos que le dicen todo el tiempo que sí”

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Boston River vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boston River vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Friburgo vs. Aston Villa por la final de la Europa League

    Dónde y a qué hora ver a Friburgo vs. Aston Villa por la final de la Europa League

    Comienza la venta de entradas para fecha de Jesse & Joy en Chile: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para fecha de Jesse & Joy en Chile: estos son los precios

    Temblor hoy, miércoles 20 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 20 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revés del gobierno en megarreforma: Cámara rechaza cambios impulsados al sistema de franquicia tributaria del Sence
    Chile

    Revés del gobierno en megarreforma: Cámara rechaza cambios impulsados al sistema de franquicia tributaria del Sence

    Oposición realiza masiva reserva de constitucionalidad tras aprobación en la megarreforma de invariabilidad tributaria por 25 años

    Comisión de Constitución del Senado acuerda citar al canciller para abordar situación de chilenos que integran la flotilla Global Sumud

    Vittorio Corbo respalda baja de impuestos, cree que es posible crecer al 4% y asegura que “Chile no está en quiebra”
    Negocios

    Vittorio Corbo respalda baja de impuestos, cree que es posible crecer al 4% y asegura que “Chile no está en quiebra”

    Presidente de la Abif llama a cuidar la competitividad de la banca tras decisión del BC de aumentar requerimiento de capital

    Proyecto de salario mínimo queda para junio: Cámara de Diputados posterga votación y desata la crítica de la CUT

    “La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google
    Tendencias

    “La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google

    Parcialmente nublado: así será el tiempo en la Región Metropolitana este miércoles 20 de mayo, según el pronóstico

    Qué tan saludable es la avena, según la evidencia científica

    El drástico juicio de Gonzalo Jara al entorno de Arturo Vidal: “Hay muchos que le dicen todo el tiempo que sí”
    El Deportivo

    El drástico juicio de Gonzalo Jara al entorno de Arturo Vidal: “Hay muchos que le dicen todo el tiempo que sí”

    ¿Jugará el Mundial? Barcelona y España acuerdan una nueva fecha para el regreso de Lamine Yamal

    “Rueda de auxilio y oportunista”: la prensa argentina llena de elogios a Vicente Pizarro tras triunfo de Rosario Central

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada
    Tecnología

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada

    Primer vistazo a los lentes con IA de Samsung y Google: el diseño como caballo de Troya

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Netflix anuncia las fechas de cierre para “Cien años de soledad”: mira el adelanto aquí
    Cultura y entretención

    Netflix anuncia las fechas de cierre para “Cien años de soledad”: mira el adelanto aquí

    Kidd Voodoo sorprende como invitado en la segunda noche de Mon Laferte en el Movistar

    “Cómase este librito”: el desparpajo de un manuscrito inédito de Nicanor Parra que contrasta con Neruda

    Irán sostiene de que Estados Unidos “busca empezar una nueva guerra” a pesar de mantener la “presión política y económica”
    Mundo

    Irán sostiene de que Estados Unidos “busca empezar una nueva guerra” a pesar de mantener la “presión política y económica”

    Francia califica de “inadmisible” el trato a los detenidos de la flotilla y convoca al embajador israelí

    “Alguien de dentro”: Un informe revela un supuesto plan estadounidense-israelí para instalar al expresidente Ahmadinejad tras el ataque de Jamenei

    Galletas de vainilla y chocolate
    Paula

    Galletas de vainilla y chocolate

    Hablemos de amor: desde temprano aprendí a mirar mi cuerpo con dureza

    La fiesta eterna de ABBA