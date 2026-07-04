Armada advierte posible formación de trombas marinas en la costa del Maule. Imagen referencial.

La Armada de Chile emitió un aviso meteorológico por la posible formación de trombas marinas en el sector costero de la Región del Maule, debido a condiciones de inestabilidad asociadas a un sistema de baja presión.

De acuerdo con lo informado por el Centro Meteorología Marítimo de Talcahuano, el fenómeno estaría vinculado al desarrollo de nubes convectivas, que podrían generar condiciones propicias para la aparición de trombas marinas durante las próximas horas.

El aviso estará vigente desde las 18.00 horas de este sábado 4 de julio hasta las 05.00 horas del domingo 5 de julio.

El tramo horario de mayor preocupación se concentrará entre las 18.00 y las 00.00 horas, principalmente en el sector comprendido desde Punta Boyeruca hasta Faro Carranza.

Las trombas marinas son fenómenos meteorológicos que pueden formarse sobre el mar y desplazarse hacia zonas costeras, por lo que las autoridades llaman a mantener precaución en sectores expuestos y atender las actualizaciones oficiales.