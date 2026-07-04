A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Francia en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales Selección Paraguaya de Fútbol @albirroja

Este fin de semana Paraguay se enfrenta a Francia en la primera jornada de octavos de final del Mundial 2026.

La Albirroja se instaló en la etapa tras eliminar a Alemania en penales, mientras que el el cuadro de Kylian Mbappé viene de alzarse por 3-0 ante Suecia.

Cuándo juega Paraguay vs. Francia

El partido de Paraguay contra Francia es este sábado 4 de julio a las 17:00 horas de Chile.

Para este cruce las selecciones se trasladan hasta el Estadio Filadelfia de Pensilvania, Estados Unidos.

Dónde ver a Paraguay vs. Francia

El partido de Paraguay contra Francia se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso de octavos va por chilevision.cl y en las plataformas DGO y Paramount+.