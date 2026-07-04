A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Francia en TV y streaming
La Albirroja se enfrenta al cuadro de Kylian Mbappé por los octavos de final del Mundial.
Este fin de semana Paraguay se enfrenta a Francia en la primera jornada de octavos de final del Mundial 2026.
La Albirroja se instaló en la etapa tras eliminar a Alemania en penales, mientras que el el cuadro de Kylian Mbappé viene de alzarse por 3-0 ante Suecia.
Cuándo juega Paraguay vs. Francia
El partido de Paraguay contra Francia es este sábado 4 de julio a las 17:00 horas de Chile.
Para este cruce las selecciones se trasladan hasta el Estadio Filadelfia de Pensilvania, Estados Unidos.
Dónde ver a Paraguay vs. Francia
El partido de Paraguay contra Francia se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.
La cobertura online del compromiso de octavos va por chilevision.cl y en las plataformas DGO y Paramount+.
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