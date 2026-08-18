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    Culto

    Muere a los 83 años el mago Juan Tamariz, un clásico de la TV chilena

    Oriundo de Madrid, el ilusionista fue conocido en Chile por ser invitado frecuente a los programas de televisión del horario estelar durante los 80 y los 90 como Martes 13, Una vez más, o Viva el Lunes.

    Por 
    Equipo de Culto

    Este martes 18 de agosto ha fallecido el recordado mago español Juan Tamariz. La noticia fue confirmada por su familia, a través de su hija Ana, en una historia compartida en Instagram.

    “Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre Juan Tamariz, una persona increíble, muy querida y admirada por todos. Agradecidísima por todo el amor que me dio y por todo el amor a la Magia que nos regaló. Su recuerdo y su inconmensurable obra estarán siempre con nosotros”, escribió.

    Nacido en Madrid, el 18 de octubre de 1942, el ilusionista tuvo una destacada carrera en el espectáculo. Su especialidad era la magia con las cartas, pero también la magia de cerca y el mentalismo.

    “El mago siente una relación sensual y erótica con las cartas. Para empezar, hay un placer en el tacto del cartón de los naipes, existe esa sensación de que juegan contigo. El músico Pablo Sarasate decía que si un día no ensayaba con el violín, lo notaba él; si estaba dos días sin tocarlo, lo notaba el público; y si estaba tres, lo notaba el violín. Lo mismo pasa con las cartas. Son objetos pequeños y libres con mucho simbolismo”, contó en una entrevista con El País, de 2019.

    Tamariz fue conocido en Chile por ser invitado frecuente a los programas de televisión del horario estelar de las décadas de los 80 y 90, como Martes 13, Una vez más, o Viva el Lunes.

    Más sobre:MagazineJuan TamarizMagazine CultoTelevisión

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