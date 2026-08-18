Empiezan preparativos para las Fiestas Patrias en la capital: Santiago y Ñuñoa anuncian fondas del 17 al 20 de septiembre

Queda exactamente un mes para celebrar las Fiestas Patrias y las comunas de la capital ya iniciaron los preparativos para los cuatro días de celebración.

Este año el 18 de septiembre será un día viernes, por lo que desde el jueves 17 se dará inicio a las celebraciones. Así lo confirmaron las comunas de Santiago y Ñuñoa, que llevarán a cabo las celebraciones más grandes de la capital.

En santiago el alcalde Mario Desbordes llegó hasta el Parque O’Higgins para encabezar el “primer martillazo” y la instalación de la primera estaca de las ramadas, y así dar inicio a los preparativos de La Gran Fonda de Chile, que se realizará entre el 17 y el 20 de septiembre.

REINALDO UBILLA FARIAS

El jefe comunal aseguró que la fonda estará incluso preparada por si llueve. “Esta carpa está acondicionada de manera perfecta”, sostuvo.

Respecto a la seguridad, detalló que habrá “detectores de metales y controles de acceso muy estrictos. Queremos que se venga a disfrutar acá”. “También hay un refuerzo por parte de Carabineros, que se instala aquí adentro, vamos a tener personal de seguridad municipal en el entorno, y la productora contrata también una buena cantidad de personal de seguridad privada para todo el interior del lugar”, indicó.

Además, el alcalde aseguró que existe un compromiso con el cuidado del medioambiente. “Vamos a hacer compostaje con todo lo que no se va a utilizar”, sostuvo. A eso agregó que “todas las parrillas son a gas (...) aquí no va a haber leña, vamos a cuidar el medioambiente”.

REINALDO UBILLA FARIAS

En esta oportunidad, los shows de La Gran Fonda de Chile serán transmitidos en horario prime por Canal 13 , entre el 17 y el 19 de septiembre. La animación estará a cargo de Pancho Saavedra el día 17 y de Karla Constant el 18 y 19 .

Dentro de los artistas que se presentarán se encuentran:

Sinaka

Santaferia

Los Viking’s 5

Bohemia Latina

Jairo Vera

Noche de Brujas

Luis Lambis

Young Cister

Zúmbale Primo

Leo Rey

Los Sudakas

Los Jaivas

Las entradas ya están en preventa y sus precios van desde los $9.775 hasta los $16.000. Los menores de 12 años y los mayores de 65 pueden entrar gratis hasta las 14.00 horas.

Fonda Corazón de Chile en el Parque Estadio Nacional

La Municipalidad de Ñuñoa anunció oficialmente el lanzamiento de la fonda Corazón de Chile, que se desarrollará los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre en el Parque Estadio Nacional.

En el lanzamiento el alcalde de la comuna, Sebastián Sichel, detalló que la fiesta ofrecerá una experiencia que combinará las tradiciones chilenas con una propuesta artística “de primer nivel”.

El objetivo es que durante el día el público pueda disfrutar de cocinerías, gastronomía típica, juegos tradicionales, concursos de cueca, un gran circo y diversas actividades pensadas para toda la familia, mientras que por las noches el parque recibirá a destacados artistas nacionales e internacionales.

“Tenemos una gran parrilla programática con actividades y artistas para todos los gustos y todas las edades. Queremos que sea una fiesta completa para la familia, una fonda segura y a la que se pueda llegar fácilmente en transporte público”, señaló Sichel.

Durante las próximas semanas se dará a conocer la programación completa de la fonda, no obstante, este martes las autoridades adelantaron que el evento será animado por los comunicadores José Antonio Neme y Eva Gómez.

Además, dentro de los artistas que se presentarán se encuentran:

Santa Feria

Los Vásquez

Los Prisioneros a través de la voz de Miguel Tapia

Jere Klein

Antonio Ríos

Reina Isabel

Sigrid Alegría

Caña Brava

Sinergia junto a la Tía Pucherito

Pibes Chorros, el Legado de Zalo

La Gran Magia Tropical