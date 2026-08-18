Gobierno acota hasta agosto el peaje eléctrico que pagan las empresas en horario punta

La propuesta que realizó el movimiento Demócratas hace más de un mes tuvo eco en el Ministerio de Energía, cartera dirigida por la militante de esa tienda, Ximena Rincón. La cartera energética determinó eliminar la hora punta que las empresas y pymes en septiembre, acotándola así hasta agosto.

La tarifa funciona entre las 18:00 y 22:00 horas entre abril y septiembre de cada año, y no considera los días sábados, domingos y festivos de los meses respectivos. “Lo revisamos con el equipo y acogimos la solicitud de eliminar hora punta en el mes de septiembre y revisar la situación para el año 2027”, dijo Rincón.

El subsecretario de Energía, Hugo Briones, explicó que la cartera resolvió “quitar el mes de septiembre, que es justo el mes donde todo el sector productivo, especialmente la agricultura, tiene mayor actividad. Esperamos que eso beneficie a muchas de las Mipymes y promueva también y pueda facultar el empleo de muchas personas que hoy día necesitan trabajo y progreso”.

El horario punta, ejemplificó Briones, “es similar a lo que hacen las carreteras con los peajes que incentivan a que uno transite en horarios de más bajo costo”. Planteó que hay sectores económicos que se ven principalmente afectados. “El tema es que para las pymes, y particularmente a lo que es agricultura, pesca, la metalurgia, etc., les afecta en los procesos productivos. Y al afectar los procesos productivos suben las tarifas de lo que ellos están produciendo y afectan la eficiencia del mercado y todo”.

La hora punta, explica el profesor Humberto Verdejo, es la hora de mayor congestión del sistema eléctrico, cuando muchas personas y empresas consumen electricidad al mismo tiempo. Y como la red y las centrales deben estar preparadas para abastecer ese máximo, consumir en esas horas puede tener un costo mayor que hacerlo en otros momentos.