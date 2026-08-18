Ministro Barros y reforma en seguridad: “Es una propuesta abierta”

El ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, valoró el contenido del proyecto de reforma constitucional en seguridad que el Presidente José Antonio Kast ingresó la tarde del lunes al Congreso, incorporando ocho modificaciones a la Carta Fundamental.

Este martes, en la sede legislativa, la autoridad de gobierno dijo que el proyecto representa “un buen sistema para mejorar el combate contra la inseguridad en el país”.

Asimismo, el titular de Defensa afirmó que la iniciativa debe ser perfeccionada, enfatizando que el propósito central es avanzar en mecanismos que permitan proteger de mejor manera a los chilenos frente a la delincuencia.

“Es un proyecto que tiene por objeto ser discutido en el Congreso, ser mejorado, ser consensuado entre las distintas fuerzas políticas y también la ciudadanía (…), es una propuesta abierta”, sostuvo Barros.

Consultado sobre la posibilidad de que miembros de las Fuerzas Armadas asuman responsabilidades de conducción en situaciones de emergencia bajo el mando de Carabineros, el ministro precisó que la propuesta entrega al Presidente de la República la facultad de evaluar las características particulares de cada caso.

“Es un tema que se va a ver caso a caso por parte del Presidente en su momento, si es que es pertinente o no que esté Carabineros o alguien de las Fuerzas Armadas a cargo del manejo de una situación puntual”, sostuvo.

Barros explicó que la decisión deberá considerar la naturaleza de la emergencia y las capacidades requeridas para enfrentarla, evitando establecer de antemano una fórmula única para todos los escenarios.

Respecto de las críticas surgidas por el plazo contemplado para que el Congreso se pronuncie sobre la continuidad del nuevo estado de excepción, que contempla una duración de hasta 240 días, Barros apuntó que se trata precisamente de una materia que podrá ser revisada durante la tramitación ya que “las leyes se aprueban por el Congreso”.

“Si a alguien le parece mucho plazo, bueno, se discutirán modificaciones, pero lo importante es que esto sea operativo, que sea ágil y que no estemos cada 30 días de nuevo en el requerimiento de un trámite administrativo”, planteó, haciendo alusión a la renovación del estado constitucional de excepción que se mantiene desde 2022 en La Araucanía y dos provincias del Biobío.

El ministro también fue consultado respecto de la opinión de las Fuerzas Armadas durante la elaboración de la iniciativa.

Al respecto, recordó que el proyecto se encuentra recién iniciando su discusión parlamentaria y que su conducción legislativa corresponde principalmente a los ministerios del Interior y de Seguridad Pública.