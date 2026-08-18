El festival Ruidosa anuncia su postergación: “Hay un escenario económico especialmente complejo”

Ruidosa Fest, uno de los eventos más relevantes de la temporada y consagrado a la representación de las mujeres en la música, anunció la reprogramación de su edición 2026, que finalmente no se realizará en octubre de este año como estaba previsto.

La cita estaba anunciada para el 2 y 3 de octubre en el Parque O’Higgins y tenía un lineup integrado por Lola Índigo, Tokischa, Ana Tijoux, Denise Rosenthal, Pabllo Vittar, Cancamusa y Francisca Valenzuela, además de espectáculos de stand up, paneles y una feria de emprendimientos.

La decisión fue comunicada este martes por la organización, que explicó que durante los últimos meses trabajó en la programación y producción del evento, pero no logró reunir dentro de los plazos establecidos todas las condiciones artísticas y de producción necesarias para desarrollar el festival bajo los estándares que busca ofrecer.

A esto se sumó, según señalaron, un escenario económico especialmente complejo, además de las circunstancias excepcionales que ha enfrentado el país durante los últimos meses.

“Sabemos que este cambio puede generar frustración y lamentamos sinceramente los inconvenientes que pueda ocasionar”, expresó la organización, especialmente para quienes adquirieron boletos anticipadamente.

Qué pasará con las entradas

Ruidosa Fest confirmó además que todos los tickets comprados para la edición 2026 serán válidos para 2027, sin que los asistentes deban realizar ningún trámite.

Quienes prefieran solicitar la devolución podrán hacerlo a través de PuntoTicket. El proceso estará disponible desde el 18 de agosto de 2026 a las 12:00 horas hasta el 21 de septiembre a las 12:00 horas.

La organización aseguró que trabajará durante este período para que la nueva edición permita entregar “el festival y la propuesta artística” que busca compartir con su público.