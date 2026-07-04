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    Chile participa con el buque escuela Esmeralda en histórica conmemoración por los 250 años de EE.UU.

    El canciller Francisco Pérez Mackenna y el ministro de Defensa, Fernando Barros, integraron la delegación chilena en el desfile naval realizado por el río Hudson, en Nueva York. El encuentro reunió a representantes de 46 países, más de 15 mil marinos y decenas de grandes veleros.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Chile participa con el buque escuela Esmeralda en histórica conmemoración por los 250 años de EE.UU.

    Chile participó este sábado en la histórica conmemoración por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, con el buque escuela Esmeralda como representante nacional en un multitudinario desfile naval realizado en Nueva York.

    A bordo de la denominada “Dama Blanca” participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; el titular de Defensa, Fernando Barros; el comandante en jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera; y el embajador de Chile en Estados Unidos, Andrés Ergas.

    La Esmeralda formó parte de la Sail4th 250, el principal encuentro marítimo organizado con motivo del aniversario estadounidense, navegando por el río Hudson junto a más de 50 veleros de distintas partes del mundo.

    “Estar en el buque escuela Esmeralda en Nueva York junto a más de 50 veleros de todo el mundo participando en esta conmemoración es realmente emocionante y muy significativo. Una muestra más de la sólida relación que tenemos con Estados Unidos”, destacó Pérez Mackenna.

    Chile participa con el buque escuela Esmeralda en histórica conmemoración por los 250 años de EE.UU.

    El desfile reunió a embarcaciones de países como Alemania, Francia, Italia, India, España, Países Bajos, Rumania y Portugal, además de distintas naciones de América Latina, en un recorrido de 25 kilómetros.

    Según informó el Ministerio de Defensa, el evento contó con representantes de 46 países, más de 15 mil marinos, una revista aeronaval con más de 120 aeronaves y una asistencia estimada de seis millones de personas a lo largo de la bahía y el río Hudson.

    Barros destaca relación de más de dos siglos con Estados Unidos

    El ministro de Defensa, Fernando Barros, destacó la importancia de la conmemoración y los vínculos entre ambos países.

    “No es una celebración cualquiera. Son 250 años de un país amigo, un país con el cual tenemos relaciones hace más de 203 años y vínculos clave en materia de ciencia, tecnología, defensa y colaboración”, sostuvo.

    El secretario de Estado afirmó que la Esmeralda representa a Chile en uno de los principales acontecimientos desarrollados en Estados Unidos por el 4 de julio.

    “Nuestra Dama Blanca será la representante de Chile en este gran desfile, en esta revista naval, con todos los saludos a las autoridades americanas e internacionales que están presentes”, agregó.

    Chile participa con el buque escuela Esmeralda en histórica conmemoración por los 250 años de EE.UU.

    Barros sostuvo además que para Chile “es un honor formar parte de esta conmemoración a través de uno de sus más reconocidos embajadores, como es nuestra querida Dama Blanca”.

    “La presencia de la Esmeralda en estas aguas tiene un valor especial para ambos países, que compartimos una relación bilateral sólida, construida durante más de dos siglos de amistad, cooperación y respeto mutuo”, afirmó.

    El ministro destacó especialmente la colaboración entre Chile y Estados Unidos en materias de defensa y seguridad.

    70° crucero de instrucción

    La participación en Nueva York forma parte del 70° Crucero de Instrucción del buque escuela Esmeralda, que zarpó desde Valparaíso en abril.

    En su recorrido, la embarcación atravesó el Canal de Panamá y visitó Nueva Orleans, Norfolk y Nueva York. Posteriormente continuará hacia Boston y Quebec, en Canadá.

    El regreso de la Esmeralda a Chile está contemplado para septiembre, tras completar 154 días de navegación.

    Las celebraciones por el aniversario estadounidense se extenderán durante siete días e incluirán un desfile aéreo y una exhibición pirotécnica. De acuerdo con Cancillería, se trata del mayor espectáculo marítimo internacional realizado en la historia de Estados Unidos.

    Chile participa con el buque escuela Esmeralda en histórica conmemoración por los 250 años de EE.UU.
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