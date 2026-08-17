Colegios alertan que Junaeb redujo sus raciones de alimentos y organismo lo atribuye a mecanismo habitual de ajuste

Lo primero que se apresuran en aclarar desde la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) es que los reclamos de sostenedores de colegios por una supuesta reducción de raciones de comida desde el nivel central no tienen relación alguna con la controversia desatada en abril luego de que La Tercera diera a conocer un oficio de la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda que sugería “evaluar” o “descontinuar” en el Presupuesto 2027 ciertos programas sociales, entre ellos, el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Por ese entonces, el gobierno insistió en que no habría interrupciones en la entrega de casi 4 millones diarias de raciones, aunque el director de Junaeb, Fernando Peña, sí puntualizó que el PAE tiene “deficiencias y oportunidades de mejora”.

En la actualidad algunos sostenedores de colegios han comunicado a sus propias comunidades educativas que, por orden de una Junaeb que depende del Ministerio de Educación, se les han reducido las raciones de alimentación para agosto.

Desde Junaeb reseñan, en todo caso, que la asignación mensual es una elaboración propia que cada construye a partir de la propuesta que le envía el Departamento de Alimentación Estudiantil. Ese proceso es mensual y puede ir variando en función de diversos parámetros.

Así, a inicios de agosto un comunicado interno del Liceo Salesiano San José de Punta Arenas encendió las alarmas la semana pasada: “Nos comunicamos con ustedes para informar sobre una reciente e importante modificación en la entrega de las raciones de almuerzo correspondientes a los martes, instruida de manera externa por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas”.

“La dirección regional de JUNAEB ha determinado aplicar una reducción significativa en el número de raciones para dicho día, argumentando una baja aceptación a nivel general de las legumbres que contempla el menú de esa jornada. A partir de esta semana, la nueva asignación impuesta por el organismo queda distribuida de la siguiente manera: Educación Básica, 100 raciones asignadas. Educación Media, 60 raciones asignadas”, continuaba el escrito, que señalaba que “esta medida dictamina una realidad muy diferente al consumo real de nuestro establecimiento”.

Y es que las cifras del recinto señalaban que los martes entregaban 180 raciones en básica y 150 en medio, totalizando 330, es decir, 170 raciones más que la nueva asignación.

En el comunicado, el liceo también informaba que realizaron las gestiones, apelaciones y reclamos correspondientes ante Junaeb, sin éxito. “Lamentamos profundamente esta respuesta, ya que no considera realmente la asistencia, sino una medida arbitraria que va en desmedro de la entrega normal de la alimentación de nuestros estudiantes”, proseguía el texto, el que pedía a las familias que tenían la posibilidad, coordinar de otra manera ese almuerzo.

Con los días, la Dirección Regional de Junaeb Magallanes se vio obligada a salir al paso y en medios locales justificó que los cambios buscaban evitar el desperdicio de comida, pero luego lo descartaron de plano en un comunicado conjunto con el mismo colegio, en el que lamentaron “los malentendidos que surgieron sobre la cantidad de raciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) del establecimiento. Durante la instancia, Junaeb reiteró que ha mantenido la asignación vigente resguardando la continuidad de la alimentación para los estudiantes beneficiarios”.

“Además, en el encuentro se revisaron los antecedentes relacionados con la prestación del servicio y se acordó impulsar acciones orientadas a promover su adecuado consumo para evitar el desperdicio de alimentos, contribuyendo así al buen uso del PAE”, agregaron, aunque sin aclarar, en todo caso, porqué en la plataforma PAE online de Junaeb del recinto sí aparecía esa reducción de raciones, ni tampoco que, según miembros de la comunidad, el cambio se comenzó a hacer efectivo desde agosto.

Al respecto, el seremi de Educación de la región, José Alvarado, dijo desconocer la información. “La voy a ver, y si es así, se arbitrarán las medidas que correspondan para que eso no ocurra, porque no puede ocurrir, el servicio de alimentación de los estudiantes está asegurado y se tiene que cumplir”.

En Junaeb recuerdan al respecto que como parte de la elaboración cada región cuenta con los estratos de disminución de raciones diarias, que básicamente sirve para ajustar las raciones de jornadas específicas que con antelación se sepa que habrá una asistencia reducida. Si la baja de asistencia se limita a uno o dos días por semana, añaden desde la Junta, corresponde usar el estrato de disminución, pero si es algo repetido ya no se trata de un ajuste diario, sino que la región debe considerar disminuir directamente la cantidad de beneficiarios asignados al nivel o establecimiento.

En tal sentido, aseveran que en el caso del Liceo San José cuenta con un estrato de disminución en los niveles de básica y media para rebajar la cobertura de los días viernes. No obstante, reconocen, la dirección regional había incorporado también los martes dentro del estrato de disminución. Una vez hechos los análisis, fue la dirección nacional la que determinó restituir la asignación de los martes. La decisión se fundamentó en que el estrato de disminución es un mecanismo de gestión previsto para situaciones puntuales de baja asistencia y no para ajustar de forma permanente la cobertura de jornadas en las que el consumo no lo justifica.

El tema es que esta no es el único correo de esta índole que ha llegado a alguna comunidad educativa. A varios miles de kilómetros, en el Colegio Santa Beatriz de Pudahuel, un comunicado similar fue enviado desde la dirección.

“Para el segundo semestre del presente año, la cantidad de raciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) asignadas a nuestro establecimiento fue reducida por parte de Junaeb. Actualmente contamos con 297 raciones de enseñanza básica, destinadas a estudiantes de tercero a octavo básico con Jornada Escolar Completa, cantidad que lamentablemente no permite cubrir a la totalidad de los 440 estudiantes prioritarios”, se lee.

Por este motivo, el recinto anunció que realizaría una actualización y ajuste de la nómina de beneficiarios durante la primera quincena de agosto para “priorizar a aquellos estudiantes que presenten una mayor necesidad socioeconómica, resguardando que el beneficio llegue a quienes efectivamente lo requieren y lo utilizan durante todos los días de la semana”.

Para presentar esta alerta el colegio miró sus números globales: pasó de recibir 382 raciones en abril, a las 356 que recibe desde mayo, aunque con una salvedad.

Sobre esta situación, desde Junaeb explican en extenso que esto ocurre porque el nivel de transición, cuya cobertura es universalmente obligatoria, presenta una disminución de 65 beneficiarios, pasando de 124 a 59. Esta disminución se ajusta a la matrícula del nivel, que es justamente de 59 estudiantes.

Mientras, el nivel de básica, que tiene una matrícula de 574 estudiantes, presentó un aumento de 39 beneficiarios, pasando de 258 a 297, cobertura que se mantiene estable entre mayo y septiembre del presente año. La asignaciones de raciones en este nivel no es universalmente obligatoria y se hace acorde a lo que reportan los colegios.

Resumidamente, Junaeb atribuye la disminución global de 26 raciones de abril a mayo a que el nivel de transición ajustó sus beneficiarios a la matrícula efectiva, pasando de 124 a 59, mientras que en básica, pese a contar con 574 alumnos, los beneficiarios aumentaron de 258 a 297, de acuerdo con la cobertura reportada por el establecimiento.

El proceso de asignación

Si bien entendidos en la materia reseñan que las direcciones regionales de Junaeb hacen un ajuste permanente, también mencionan que en este caso el tema cobra relevancia por el contexto en el que se da: la promesa de no tocar el PAE. Otros, en cambio, defienden que Junaeb no tiene un lineamiento a nivel nacional de reducción de raciones por razones presupuestarias y que esto tiene que ver con otro compromiso: el de hacer más eficiente la entrega de beneficios y la correspondiente evaluación de ajustes en virtud de asistencia y aceptabilidad.

Al respecto, el director de Junaeb dice descartar “que exista una reducción de raciones o bandejas del PAE”, y que “lo que siempre ha existido es un mecanismo de ajuste de asignación mensual o, en casos específicos, diaria, por razones fundadas y que responden a la coordinación de las direcciones regionales de Junaeb con los establecimientos educacionales. Esto, en ningún caso, deja sin alimentación a los estudiantes beneficiarios”.

“El gobierno del Presidente Kast ha sido enfático: no se eliminará ningún beneficio social, incluida la alimentación de Junaeb a los niños más vulnerables”, cierra.

Por la razón que sea y según aproximaciones internas de Junaeb a las que tuvo acceso este medio, el ajuste del segundo semestre se traduciría en una baja de 2,4% a nivel nacional al comparar las raciones calculadas de abril y agosto, es decir, poco más de 73.000 raciones diarias de menos. Solo en tres regiones no se apreciarían bajas.