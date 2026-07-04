¿Preferencia del presidente de la FIFA? La polémica frase de Gianni Infantino tras el triunfo de Argentina a Cabo Verde

Gianni Infantino protagonizó un momento que no dejó indiferente a nadie. El presidente de la FIFA realizó una llamativa declaración después del sufrido triunfo de Argentina sobre Cabo Verde.

La selección africana tuvo contra las cuerdas a la Albiceleste, que terminó imponiéndose con un agónico gol en el tiempo extra. Los transandinos sellaron una apretada clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

Tras el encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, Infantino fue entrevistado por la señal transandina de DSports. Primero, comenzó elogiando lo realizado por Lionel Messi durante el torneo: “En este Mundial, Messi está jugando de manera excepcional. Todos lo conocemos, es un crack, y siempre nos alegra verle. Lo que es interesante de este Mundial es que todos los grandes jugadores están. Están presentes, juegan, marcan goles y juegan todos muy bien. También tenemos jugadores nuevos como el arquero de Cabo Verde, Vozinha, que salen y que nos hacen soñar también”, indicó.

No obstante, en ese contexto, el timonel del ente rector del fútbol lanzó una frase que no tardó en viralizarse. En medio de la oración, el presidente de la FIFA pareció advertir la magnitud de sus palabras: “Un abrazo a toda la Argentina y felicidades, porque el corazón esta noche... también a los neutrales, que estábamos con los dos. Bueno, espectacular”, indicó.

El comentario fue interpretado como un intento de suavizar o atenuar lo mencionado en primera instancia. Este no pasó desapercibido y rápidamente causó revuelo en redes sociales por un presunto apoyo de Infantino hacia Argentina.

“MESSI ESTÁ JUGANDO DE MANERA EXCEPCIONAL”



🇦🇷 Gianni Infantino, presidente de la FIFA, opinó sobre el capitán de la Selección Argentina luego del triunfo 3-2 contra Cabo Verde por el #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup



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En el palco junto a Tapia y Domínguez

Infantino vio el encuentro junto a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y Claudio Tapia, timonel de la AFA, además de otras autoridades. Precisamente estos últimos dos fueron captados celebrando efusivamente para la Albiceleste.

Infantino también formó parte de los festejos por la clasificación transandina, aunque con mucha menos euforia que Chiqui y Domínguez. Eso sí, fue registrado felicitando al mandatario del fútbol argentino.