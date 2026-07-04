La dura autocrítica de Messi tras la sufrida victoria de Argentina ante Cabo Verde: “Hay que corregir lo malo, que hoy fue mucho”.

Argentina avanzó a los octavos de final del Mundial luego de derrotar por 3-2 a Cabo Verde. Fue un encuentro que estuvo muy lejos de la diferencia que anticipaban los pronósticos. Tras la clasificación transandina, Lionel Messi realizó una fuerte autocrítica por el rendimiento de la Albiceleste y reconoció que el equipo mostró varias falencias.

“Perdimos la pelota, nos metimos atrás, no presionamos bien. Ellos golpearon con sus armas. Sabíamos que iba a ser difícil”, señaló el delantero.

Messi, que marcó el 1-0, también pidió valorar el nivel mostrado por Cabo Verde y llamó a no menospreciar a los rivales. “Se suele desprestigiar a las selecciones por nombre, pero nada es fácil. En el Mundial siempre es complicado. Creo que lo importante es descansar, pensar en lo que viene y pensar en rescatar cosas positivas”, afirmó.

La Pulga fue aún más crítico al analizar el desempeño colectivo y aseguró que el equipo transandino tiene varios aspectos por mejorar antes de su cruce ante Egipto. “Hay que corregir lo malo, que hoy fue mucho”, sostuvo.

Messi marcó el primer gol de Argentina ante Cabo Verde. Zhang Chen

En el análisis, explicó que su equipo nunca logró ejercer la presión que acostumbra. “Nos quedaban lejos las líneas. A los centrales se les hizo largo. Quedamos descoordinados, ellos siempre eran uno más. Nos hicieron correr porque no pudimos presionarlos bien”, indicó.

Pese a ello, destacó la importancia que tuvo el juego aéreo para conseguir la clasificación. “Esta selección va a competir hasta el final. Hoy demostramos la importancia de la pelota parada, que en partidos así es importante. Tenemos buenos cabeceadores. Hoy lo pudimos aprovechar y va a ser importante estar fuerte ahí”, comentó.

Enzo Fernández, por su parte, aseguró que los detalles terminaron marcando la diferencia. “Hay que felicitar a Cabo Verde, nos puso dificultades. Los detalles marcan la diferencia y somos merecedores de ir a la siguiente ronda”, declaró.

Además, el mediocampista elogió a la dupla de zagueros del seleccionado argentino. “Tenemos a los dos mejores centrales del mundo (Cristian Romero y Lisandro Martínez). Es un privilegio estar con ellos”, cerró.