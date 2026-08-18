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    Hombre muere tras múltiples puñaladas al interior de una vivienda en Lo Espejo

    La víctima arrendaba una pieza en el inmueble y había perdido contacto con sus familiares desde el viernes. Fiscalía indaga el posible robo de su vehículo y maneja “eventuales blancos de interés” en la investigación.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    ECOH y PDI investigan homicidio de hombre chileno de 30 años.

    Un hombre de aproximadamente 30 años murió la tarde de este lunes luego de ser atacado con múltiples puñaladas el interior de una vivienda en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana.

    De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima -de nacionalidad chilena- arrendaba una pieza en el segundo piso de un inmueble ubicado en calle Huasco. El hombre fue encontrado sin vida por una familiar que acudió al lugar luego de perder contacto con él.

    Tras el hallazgo, se solicitó la concurrencia del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y se instruyeron diligencias a la Policía de Investigaciones (PDI).

    El fiscal Francisco Rojas, desde el sitio del suceso, entregó detalles de las líneas investigativas que se siguen, entre ellas la identificación del eventual autor del crimen.

    “En principio se trata de un homicidio de una persona masculina de 30 años de edad, producto de una serie de heridas cortopunzantes en distintas partes del cuerpo”, afirmó Rojas.

    El persecutor detalló que las diligencias están siendo desarrolladas junto a la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI.

    Respecto a un posible robo del vehículo del fallecido, el fiscal afirmó que “es una de las líneas de investigación que también se está abordando, ya que hay un vehículo que pertenecía a la víctima, que en este minuto está con encargo por robo concretamente”.

    Sobre la eventual identificación del responsable, Rojas indicó que “hay informaciones en principio sobre eventuales blancos de interés, y en ese contexto estamos desarrollando también esa variable investigativa”.

    La víctima había perdido contacto con sus familiares desde el viernes pasado, aunque no existía una denuncia formal por presunta desgracia. Según los antecedentes disponibles, el fallecido no mantenía antecedentes penales.

    Más sobre:PolicialLo EspejoECOHPDI

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