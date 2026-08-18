Corte Suprema de EE.UU. rechaza último intento de Trump de negar el pago de US$5 millones a E. Jean Carroll por abuso sexual y difamación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la escritora E. Jean Carroll

La Corte Suprema de Estados Unidos cerró este lunes una de las vías de apelación del presidente Donald Trump en su prolongada disputa judicial con la escritora E. Jean Carroll, al rechazar la petición del mandatario para que el tribunal reconsiderara su decisión de no revisar un fallo civil por más de US$5 millones.

La resolución, adoptada sin que se registraran disidencias, supone que el veredicto del jurado queda firme y que Trump ya no podrá recurrir ante la Corte Suprema en este caso específico.

Según consigna la cadena estadounidense CNN, el líder republicano había solicitado que los jueces reconsideraran una decisión adoptada en junio, cuando el máximo tribunal ya había rechazado revisar su apelación.

El monto establecido por el tribunal inferior ya fue pagado por Trump. Carroll recibió aproximadamente US$5,6 millones, incluyendo los intereses acumulados, después de que la Corte Suprema rechazara inicialmente el recurso en junio.

El origen del fallo contra Trump

El caso se remonta a una demanda presentada por Carroll en 2022, después de que Nueva York aprobara una legislación que permitió a víctimas de abuso sexual presentar acciones civiles por hechos ocurridos en el pasado.

Carroll acusó a Trump de haberla agredido sexualmente en la década de 1990, en un vestidor de la tienda departamental Bergdorf Goodman, en Manhattan. También lo demandó por difamación debido a las declaraciones con las que el -en ese momento- expresidente negó las acusaciones y sostuvo que la escritora había inventado el relato.

En mayo de 2023, un jurado federal determinó que Trump era responsable de abuso sexual y difamación, aunque no consideró acreditada la acusación específica de violación. El tribunal estableció una indemnización total de US$5 millones entre daños compensatorios y punitivos.

Los abogados de Trump cuestionaron durante el proceso la actuación del juez federal Lewis Kaplan y alegaron, entre otros argumentos, que el jurado no debió haber conocido testimonios de otras mujeres que habían acusado al mandatario de agresiones sexuales ni haber visto el registro de sus comentarios de 2005 conocido como “Access Hollywood”.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó posteriormente el veredicto y rechazó los argumentos de Trump para obtener un nuevo juicio. En junio de 2025, el tribunal también rechazó que el caso fuera revisado por la totalidad de sus jueces.

“El veredicto ahora es definitivo”

La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, valoró la decisión de la Corte Suprema y sostuvo que el fallo ya no puede ser cuestionado judicialmente.

“Estamos satisfechos de que la Corte Suprema de Estados Unidos haya declinado nuevamente escuchar este caso”, señaló en una declaración citada por medios estadounidenses.

Desde el entorno de Trump, en cambio, sus abogados volvieron a calificar el proceso como una “persecución política” y defendieron al mandatario frente a lo que describieron como una campaña financiada por sus adversarios.

La decisión del lunes tiene un alcance acotado, puesto que cierra la disputa relacionada con el veredicto de US$5 millones, pero no pone término a todos los litigios entre Trump y Carroll.

Sigue pendiente otra condena por US$83,3 millones

En paralelo, la Corte Suprema aún debe pronunciarse sobre otro caso derivado de la demanda que Carroll presentó originalmente en 2019, por declaraciones difamatorias realizadas por Trump después de que ella hiciera públicas sus acusaciones.

En esa causa, un jurado determinó en enero de 2024 que Trump debía pagar a Carroll US$83,3 millones por difamación.

El Segundo Circuito confirmó posteriormente el fallo y Trump ha continuado intentando revertirlo, entre otros argumentos mediante cuestionamientos relacionados con la inmunidad presidencial por declaraciones efectuadas durante su primer mandato.

Por lo tanto, aunque la resolución conocida este lunes representa un nuevo revés judicial para Trump, la batalla legal con Carroll todavía mantiene abierta una segunda arista ante el máximo tribunal estadounidense.