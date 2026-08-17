Show de drones gratis en Santiago este lunes: ¿A qué hora y dónde verlo?
El espectáculo fue anunciado para este 17 de agosto por parte de la marca Nissan.
Durante la tarde de este lunes se podrá disfrutar de un panorama gratuito en la Región Metropolitana, gracias a un show de drones que iluminará el cielo de la capital.
Así fue anunciado recientemente desde Nissan Chile, a través de una invitación extendida para residentes de Santiago como parte de una promoción de la marca automotriz.
Dónde y a qué hora es el show de drones
El show de drones fue anunciado para este lunes 17 de agosto a las 19:00 horas en el Cerro San Cristóbal.
La invitación indica que los asistentes deben mirar hacia el ParqueMet para apreciar el espectáculo que tendrá una duración aproximada de 12 minutos.
Cabe destacar que se trata de una actividad que no requiere de inscripción y es abierta a todo público.
Las coordenadas fueron confirmadas desde la marca Nissan, a través de sus redes sociales oficiales, con la siguiente publicación:
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