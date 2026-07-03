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    Egipto y Salah estiran su sueño mundialista eliminando por penales a Australia y avanzan a octavos de final

    El elenco africano se impuso por 4-2 en la definición tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. Ahora esperan por Argentina o Cabo Verde.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Mo Salah y Egipto clasificaron a octavos de final. Foto: Xinhua.

    Comandado por el veterano Mohamed Salah, Egipto mantiene su sueño intacto en el Mundial. Los Faraones se impusieron en Dallas a la combativa Australia en los dieciseisavos de final por 4-2 en la definición por penales tras empatar 1-1 y se medirán con el ganador del partido entre Argentina y Cabo Verde, que se enfrentan esta noche.

    El partido comenzó con mucha dinámica. Los oceánicos tuvieron una clara opción de anotar a través de Cristian Volpato, quien estrelló un remate en el travesaño, a los cuatro minutos. Sin embargo, los africanos respondieron de manera contundente: a los 13′, Emam Ashour conectó de cabeza un centro del lateral Karim Hafez y batió a Patrick Beach para poner el 1-0.

    Con el tanto, el conjunto egipcio acentuó su control del balón y generó más opciones. De hecho, en los 21′, Zico definió afuera ante el achique del meta rival, en inmejorable posición. Los Soceroos, por su parte, intentaron sacudirse del golpe que significó la apertura de la cuenta, pero con poco éxito.

    Después de la pausa de hidratación, el encuentro se llenó de imprecisiones. Ninguno de los equipos lució un fútbol atractivo. Los pupilos de Tony Popovic seguían apostando por los centros o por algún remate de distancia de Volpato, pero sin llevar un real peligro en ese tramo del compromiso.

    Empate y penales

    Apenas empezó el complemento, los Faraones estuvieron a punto de aumentar. Omar Marmoush quedó solo frente al arquero, pero increíblemente desvió. Un error que costaría caro, pues, a los 55′, Mohamed Hany terminaría introduciendo el balón en su propio arco después de un tiro libre de Kai Trewin. El defensor egipcio consiguió una poca decorosa marca al anotar su segundo autogol en el Mundial.

    El empate sin duda que animó el partido. El impulso de la igualdad le dio mayor intensidad a la oncena australiana, mientras que los pupilos de Hossam Hassan no estaban finos en ofensiva y Salah se notaba cada vez más diezmado.

    Con la llegada de los minutos finales, la tensión se apoderó de ambos elencos, que desordenadamente intentaron llegar al arco contrario. El elenco oceánico buscó por arriba, pero Egipto tuvo la más clara sobre el final con un cabezazo de Ramy Rabia, que obligó a una formidable atajada de Beach en el tiempo agregado.

    En la prórroga la tónica de ansiedad y nervios se mantuvo para los dos equipos. Cada uno buscó a su manera, pero fue el cuadro de las pirámides el que se volcó con mayor decisión en el tramo final del suplementario. Mientras que Popovic, resignado a que el partido se definía por penales, mandó a la cancha al veterano arquero suplente Mathew Ryan, a los 118′.

    El histórico arquero poco pudo hacer ante los aciertos de sus rivales y los errores de sus compañeros. Harry Souttar elevó el primer lanzamiento y Herrington le dio al travesaño en el cuarto, sentenciando sus opciones. Mahmoud Saber, Rabia, Salah y Hossam convirtieron para Egipto, que se ilusiona con seguir haciendo historia.

    Más sobre:Mundial 2026EgiptoAustraliaMohamed SalahPatrick Beach

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