Oposición apuesta por levantar agenda propia en seguridad e intentar capitalizar división oficialista

Como todos los lunes, los timoneles y secretarios generales de los partidos se reunieron en la sede del Partido Socialista. Esta vez, lo hicieron por segunda semana consecutiva con expertos en materias de seguridad, para así seguir delineando la estrategia para enfrentar la agenda de 31 proyectos del gobierno de José Antonio Kast.

A la cita, además de las directivas de cada tienda, llegaron figuras como los alcaldes de San Bernardo, Christopher White (PS); de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), y el exdelegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán (FA).

Días atrás habían comenzado una coordinación para la instalación de este grupo político de trabajo y el sector ha dado varios pasos para avanzar que se transparente quiénes respaldarán y rechazarán los proyectos en el Congreso.

En el encuentro de este lunes hubo dos puntos de coincidencia. Por un lado, los alcaldes empujaron la idea de buscar distintos métodos para intentar instalar una agenda propia de la izquierda y centroizquierda, para que así no se vea que reaccionan a las ideas del Ejecutivo.

Esto, creen, es lo que ha pasado hasta ahora, pues desde la oposición ven con preocupación la poca capacidad de respuesta del sector para plantarse ante un gobierno que cuenta con mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Así, recuerdan la poca incidencia que hubo desde la izquierda en la megarreforma económica de La Moneda, donde apostaron por un diseño comunicacional, que fue poco efectivo, reconocen algunos.

Estas medidas serán trabajadas por los expertos y parlamentarios. También se reafirmó la idea de no negarse en su totalidad a la agenda del Ejecutivo e ir viendo punto por punto. Esto, ya que varias de las iniciativas en seguridad son respaldadas por parlamentarios de oposición.

Sobre esto, Álvaro Ortiz, diputado y timonel DC, indicó que “ tendremos que ir viendo punto a punto . Por ejemplo, nos gustaría abordar con el Ejecutivo lo que sucede en los recintos penitenciarios de nuestro país”.

El presidente del PPD, Raúl Soto, señaló que desde su colectividad mantienen “ una predisposición positiva a respaldar las materias que derechamente atacan el crimen organizado , el narcotráfico y las nuevas formas delictuales que afectan a las familias de nuestro país”.

Lo que sí se sigue viendo con preocupación es la apuesta de Palacio por reformar la Constitución en temas de seguridad.

“Tender puentes con Chile Vamos”

Durante el encuentro también surgió la idea de salir a remarcar su rechazo a varias medidas del paquete de seguridad de Kast junto con reforzar que estas ni siquiera han alineado, hasta ahora, a todo el oficialismo.

Esta fue una de las conclusiones principales del encuentro, y hubo quienes llegaron a citar los dichos del diputado y timonel UDI, Guillermo Ramírez, quien dijo a La Tercera que “en las condiciones actuales no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”.

“ Creo que da cuenta de que hay varias derechas, una derecha que es oposición intransigente, con además pésimas ideas, que es la derecha del libertario . Pero dentro del gobierno, del oficialismo mismo, tenemos aquellos que tienen el borrador, otros que parece que no les llegó, otros que están en contra total de una reforma constitucional”, criticó, antes de la llegada de los dirigentes, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

Raúl Soto fue más allá: “Por un lado, tenemos al Partido Republicano y al Libertario defendiendo fuertemente esta reforma constitucional, al parecer teniendo una intencionalidad de abrir paso a un gobierno liberal en nuestro país que restringe libertades, que debilita la democracia desde adentro”.

Luego, agregó que, por el otro lado, “Chile Vamos, la UDI, Renovación Nacional y Evópoli” están “defendiendo la democracia y planteando diferencias con su propio gobierno. Eso a mí me parece que es valiente y, por lo tanto, hacemos un llamado a tender puentes con Chile Vamos”.