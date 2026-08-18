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    Baja segregada en el norte deja un fallecido, más de 2 mil evacuados y obliga a trasladar a 540 internos desde Tocopilla

    Senapred reportó además 244 personas albergadas, cerca de 18 mil clientes sin suministro eléctrico y 40 viviendas con daños menores, mientras las autoridades mantienen la alerta ante nuevas precipitaciones previstas para este martes.

    Por 
    Roberto Martínez
    Foto: Toco Loa

    La baja segregada que afecta a la zona norte del país mantiene desplegado un amplio operativo de emergencia, con especial atención en la Región de Antofagasta, donde las autoridades reportaron evacuaciones preventivas, interrupciones de tránsito, activación de quebradas y remociones en masa.

    Tras encabezar una mesa técnica para evaluar la evolución del fenómeno meteorológico, el biministro del Interior y Seguridad Pública y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, informó que durante la jornada se registraron precipitaciones entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo, con afectaciones en distintos puntos.

    “Este evento meteorológico continúa afectando de manera amplia la zona norte del país”, señaló.

    Para este martes, agregó, se espera que las precipitaciones continúen en el mismo tramo del territorio, con especial preocupación por Antofagasta.

    La Dirección Meteorológica de Chile mantiene una alarma meteorológica por precipitaciones intensas para el litoral y la cordillera de la costa entre Tocopilla y Taltal.

    Traslado de 540 internos desde Tocopilla

    Uno de los principales operativos desplegados durante la jornada corresponde al traslado de 540 internos desde el Centro de Detención Penitenciario de Tocopilla hacia Antofagasta, debido a las condiciones meteorológicas y los riesgos asociados a la activación de quebradas.

    “Se encuentra en curso un operativo de traslado en el cual están participando obviamente Gendarmería, las policías y se han tomado una serie de resguardos de seguridad para trasladar a estos 540 internos”, explicó Alvarado.

    El biministro del Interior y Vocero de Gobierno, Claudio Alvarado. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El procedimiento se desarrolla en paralelo a las medidas de protección adoptadas en distintos sectores de Tocopilla, donde más de 2.000 personas fueron evacuadas preventivamente debido a la activación de quebradas.

    Según detalló el biministro, las evacuaciones se concentraron en los sectores Pacífico Norte, Tres Marías, población Colón y población Huella Tres Puntas.

    Una persona fallecida y 244 albergados

    La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, informó que la baja segregada dejó además una persona fallecida en la Región de Antofagasta.

    “Tenemos que lamentar una persona fallecida en la región de Antofagasta producto de un accidente de tránsito por caída de rocas en la calzada del kilómetro 28 de la Ruta 1. Queremos hacer extensivo nuestro pésame a su familia y cercanos”, señaló.

    La víctima fatal correspondería al conductor de una camioneta, de aproximadamente 54 años, mientras que otros cuatro pasajeros resultaron con lesiones de diversa consideración a raíz del accidente.

    En cuanto a las personas afectadas, Senapred contabilizó preliminarmente siete damnificados en Tarapacá y 244 personas albergadas entre las regiones comprendidas en el evento meteorológico. De estas últimas, 200 corresponden a Antofagasta, 24 a Arica y Parinacota y 20 a Tarapacá.

    Además, se reportaron 40 viviendas con daños menores y otras 21 que permanecen en evaluación, cifras que podrían modificarse a medida que los equipos municipales completen las inspecciones.

    Cebrián también informó que durante la jornada fue necesario utilizar en ocho oportunidades el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE). Cuatro mensajes estuvieron destinados a reforzar procesos de evacuación -tres en Antofagasta y uno en Atacama- y otros cuatro fueron emitidos de manera preventiva, tres en Atacama y uno en Coquimbo.

    Casi 18 mil clientes sin electricidad

    Las condiciones meteorológicas también han provocado afectaciones en el suministro eléctrico. De acuerdo con información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), existen cerca de 18.000 clientes sin suministro eléctrico en las regiones afectadas, más de 10.000 de ellos en Arica y Parinacota.

    Las autoridades señalaron que la situación continuará siendo monitoreada durante las próximas horas, debido a que las precipitaciones podrían generar nuevas emergencias.

    En Tocopilla, Cebrián recalcó que las evacuaciones preventivas de cuatro sectores se mantienen vigentes y llamó a los habitantes a permanecer en casas de familiares o en los albergues habilitados.

    Las condiciones de riesgo de remoción en masa o aluviones no se han debilitado producto de este evento, por lo tanto les pedimos a las personas no retornar hasta que las autoridades así lo indiquen”, enfatizó.

    Antofagasta 17 de agosto 2026. Intensas lluvias afectan a la region de Antofagasta a consecuencia de un sistema frontal alojado en el norte del pais. Yamil Maureira A./Aton Chile YAMIL MAUREIRA A./ATON CHILE

    Clases suspendidas en comunas de cuatro regiones

    El gobierno también confirmó la suspensión de clases para este martes en varias zonas del norte.

    En Arica y Parinacota, la medida se aplicará en toda la región y se extenderá hasta el miércoles. En Tarapacá y Atacama, la suspensión regirá para toda la región, mientras que en Antofagasta afectará a las comunas de Antofagasta, Mejillones, Taltal, Sierra Gorda y Tocopilla.

    Alvarado explicó que, una vez finalizadas las precipitaciones, será necesario revisar las instalaciones eléctricas de los establecimientos educacionales antes del retorno de estudiantes.

    “Con la infiltración de aguas hay que tener la certeza de que no se produzca ningún cortocircuito ni algún evento que pueda afectar a los niños en su regreso a clases”, sostuvo.

    Restricciones de tránsito y continuidad del evento

    Las precipitaciones también han generado interrupciones de tránsito, principalmente en las rutas que conectan Tocopilla con otros puntos de la Región de Antofagasta.

    Alvarado explicó que algunas de estas interrupciones son preventivas ante la posibilidad de rodados y que se han establecido ventanas de tránsito cuando las condiciones permiten garantizar la seguridad de los vehículos.

    Cebrián, en tanto, llamó a no dar por terminado el evento meteorológico pese a que en algunos sectores dejó de llover durante la tarde.

    “El evento no ha terminado. Se esperan precipitaciones de distinta intensidad para mañana, durante la jornada, las que van a estar concentradas en la Región de Antofagasta, en el litoral principalmente y precordillera, y valles cordilleranos”, advirtió.

    La directora de Senapred pidió además a la población informarse exclusivamente mediante canales oficiales, ante la circulación de videos e información que no corresponden a la situación actual de las zonas afectadas.

    “Es importante para tomar decisiones informarse por canales oficiales y hacer caso a la información de las autoridades respecto a restricciones o procesos de evacuación”, puntualizó.

    Más sobre:Baja segregadaNorteArica y ParinacotaAntofagastaAtacamaCoquimboFallecidoBalanceClaudio AlvaradoAlicia CebriánSenapredLluviasPrecipitacionesNacional

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