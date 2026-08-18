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    El Deportivo

    Lucas Cepeda inicia la temporada desde la banca en valioso empate de Elche ante el Deportivo La Coruña

    El chileno entró a los 59 minutos, cuando su equipo perdía por la cuenta mínima ante los gallegos. El exjugador de Colo Colo sirvió el tiro de esquina que acabó en el 1-1 definitivo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Lucas Cepeda jugó media hora en empate de Elche ante el Deportivo La Coruña. FOTO: LALIGA.

    Elche aguó la fiesta en el regreso de Deportivo La Coruña a LaLiga. El equipo de Lucas Cepeda, quien partió desde la banca, consiguió un valioso empate 1-1 en su visita a Galicia, por la primera fecha del torneo hispano.

    Partido en el que el equipo del exjugador de Colo Colo partió más encendido. Intentó inquietar al portero gallego Leo Román, quien salvó su arco en al menos una ocasión clara en ese lapso inicial del encuentro.

    Pero los anfitriones fueron más eficientes en esas primeras escaramuzas. A los 21’, Amatucci advirtió la corrida al espacio del gabonés Pierre Emerick Aubameyang, quien se coló a la espalda de la defensa ilicitana. El exBarcelona, a sus 37 años, demostró que no ha perdido la calidad ni el olfato para convertir. Controló con la diestra y cruzó el disparo con la otra pierna para el 1-0.

    La visita intentó cambiar su destino en la primera fracción, pero aceleró mucho sus pasos y perdió precisión, además de sorpresa, ante una escuadra coruñesa que tampoco hizo tanto para administrar su ventaja.

    Presencia chilena

    En la segunda parte, los de Alicante mostraron más actitud, pero no encontraban la profundidad necesaria para apurar a los gallegos, quienes fueron retrocediendo en el campo de juego, situación que agrandó a su oponente.

    Entonces, el técnico de Elche Martín Anselmi movió las piezas para abrir un poco más la cancha ante un rival que ponía mucha gente en el fondo. Así lo explica el ingreso de Lucas Cepeda, a los 59 minutos.

    El exjugador de Colo Colo fue clave en el empate de los ilicitanos. A los 76’, el tiro de esquina ejecutado por el chileno fue bien repelido por la zaga del Dépor. Sin embargo, el rebote quedó en los pies de Gonzalo Villar, quien centró preciso para que Marc Aguado conectar de cabeza el 1-1 definitivo.

    Igualdad valiosa para el equipo de la Comunidad Valenciana, el cual deberá recibir al campeón Barcelona el domingo 23 de agosto, duro apretón para una escuadra que pretende mantener la categoría.

    Más sobre:FútbolLaLigaElcheLucas CepedaDeportivo La Coruña

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