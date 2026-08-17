Los Jaivas lanzarán cancionero y firmarán artículos en encuentro gratuito en el GAM

Como parte de las actividades de celebración de la gira “45 años de Alturas de Macchu Picchu”, Los Jaivas protagonizarán un encuentro especial con sus seguidores el próximo miércoles 19 de agosto a las 19:00 horas en Citylab del GAM, instancia que reunirá música, memoria y conversación en torno al legado de una de las agrupaciones más importantes de la historia cultural de Chile.

La jornada marcará el lanzamiento oficial de un cancionero para guitarra de Los Jaivas y un libro didáctico e interactivo con partituras de flauta para niños, publicación que reúne parte fundamental del repertorio de la banda y que busca acercar su obra a nuevas generaciones de músicos, estudiantes y seguidores. Durante la actividad, los integrantes del grupo compartirán con el público y realizarán una firma de ejemplares.

El encuentro será además una oportunidad para que los asistentes puedan adquirir entradas para los conciertos que Los Jaivas ofrecerán los días 9 y 10 de octubre en el Teatro Caupolicán, en el marco de la gira conmemorativa “45 años de Alturas de Macchu Picchu”.

Todos juntos: Los Jaivas en las alturas de Machu Picchu

Estas presentaciones tendrán un carácter especialmente simbólico, ya que se realizarán en el mismo recinto donde la obra fue estrenada en Chile en octubre de 1982, convirtiéndose en uno de los hitos más importantes de la trayectoria de la banda.

Asimismo, durante la actividad estará presente Tienda El Volantín, que dispondrá de una selección de discos, libros, vinilos y productos oficiales de Los Jaivas para quienes deseen profundizar en la historia y el patrimonio musical del grupo.

La gira “45 años de Alturas de Macchu Picchu” ha convocado a miles de personas a lo largo del país, celebrando una obra fundamental de la música latinoamericana inspirada en los versos del Canto General de Pablo Neruda. Concebido a fines de 1981 en París, el álbum continúa emocionando a distintas generaciones y reafirmando la vigencia de una creación que forma parte esencial de la identidad cultural de Chile y América Latina.