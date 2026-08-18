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    Goles chilenos para el regreso al triunfo de Independiente tras la salida de Gustavo Quinteros

    El Rojo de Avellaneda venció por 3-1 en su visita a Lanús con un doblete de Lautaro Millán y otra conquista de Maximiliano Gutiérrez, quien podría partir al Krasnodar ruso. Matías Sepúlveda ingresó en la segunda parte para los locales.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Independiente de Avellaneda ganó a Lanús co doblete de Lautaro Millán.

    Independiente vuelve a los abrazos. Tras la salida de Gustavo Quinteros de la banca de Avellaneda, el equipo encontró la manera de sumar su tercera victoria en cinco partidos del Clausura. El Rey de Copas ganó 3-1 a Lanús, todos los goles anotados por jugadores chilenos.

    El Rojo logró sacudirse de la crisis con un triunfo inapelable ante el elenco del sur de Buenos Aires, que jugó como local. Victoria que empezó a gestarse a los 37 minutos, cuando Lautaro Millán abrió la cuenta, después de que la pelota diera en el travesaño y, en el rebote, el meta Nahuel Losada. Jugadas consecutivas en las que apareció el seleccionado nacional para poner el 1-0.

    Lo cierto es que golero granate había sido celebrado en la previa del duelo, en el momento en el que disputaba su centésimo partido con el club. Sin embargo, empañó su reconocimiento de manera inexplicable, el arquero entregó la pelota al mismo Millán en una salida desde el fondo para que pusiera el 2-0, en el inicio de la segunda etapa.

    Los dirigidos de Mauricio Pellegrino intentaron reaccionar y lograron descontar con el tanto del paraguayo Allan Wik, espigado delantero que acaba de llegar del cuadro de Recoleta de su país, quien marcó a los 50’.

    ¿Despedida de Gutiérrez?

    Pese al gol local, el otro chileno de los rojos Maximiliano Gutiérrez tenía otros planes. El exjugador de Huachipato definió con clase, tras la asistencia de Matías Abaldo, para poner el 3-1 definitivo, en el cuarto minuto de descuento.

    Conquista que podría ser la última del chileno. En las últimas horas, medios transandinos ponen al puntero como posible fichaje del Krasnodar de Rusia, operación que se cerraría en una cifra cercana a los 10 millones de dólares.

    “No sé mucho sobre eso, no veo muchas redes sociales, eso lo ve mi representante. No sé si será mi último partido o no, pero si sigo estando acá voy a darlo todo”, explicó el jugador tras la victoria en el sur de Buenos Aires.

    Asimismo, el futbolista agregó que “estoy tranquilo, ahora solo estoy pensando en el presente, que es acá en Independiente. Necesitábamos este triunfo para seguir agarrando confianza y apuntar lo más alto en la tabla”.

    Los goles de Millán

    El gol de Gutiérrez

    Más sobre:FútbolTorneo Clausura de ArgentinaIndependiente de AvellanedaLanúsLautaro MillánMaximiliano GutiérrezKrasnodar de Rusia

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