Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago completa un año de caídas

El tráfico aéreo de pasajeros en el Aeropuerto de Santiago, Arturo Merino Benítez (AMB), no está logrando repuntar. La cifras muestras que el transporte de pasajeros en las instalaciones de Pudahuel completó un año entero a la baja en julio. Es que el flujo de viajeros en el principal terminar aéreo de la capital viene cayendo desde agosto del año pasado, sin dar tregua.

De acuerdo a la información entregada por Grupo ADP, y de Vinci Airports, dos de las empresas que forman el concesionario del aeropuerto Nuevo Pudahuel, en el séptimo mes del año se contabilizó un total de 2.252.097 pasajeros que se movilizaron por las instalaciones. Esto corresponde a una caída de 3,1%, versus el mismo mes del año pasado.

En lo que va del año se han contabilizado un total de 15.338.791 viajeros que se han pasado por Nuevo Pudahuel, lo que significa una contracción de 2,5% en los siete primeros meses del año.

Cabe mencionar que previo a iniciar esta mala racha el tráfico aéreo venía en una recuperación sostenida desde la caída experimentada en pandemia.

El gerente general de Aeropuerto Santiago de Chile, Nicolas Claude, señaló que las cifras confirman una tendencia a la baja que ha venido observándose en el tráfico aéreo “producto de diversos factores como menos disponibilidad de flota, por recambios en motores y un déficit de entregas de nuevos aviones en la industria a nivel mundial, que se observa desde la pandemia”.

“A esto se suma el alza de precios de combustibles producto de la guerra en Medio Oriente, la mayor oferta de vuelos en Argentina, que reduce la llegada de visitantes de ese país, y otros aspectos que nos desafían a seguir trabajando junto a las autoridades y las aerolíneas para fortalecer la conectividad de Santiago, impulsar nuevas rutas y frecuencias y ampliar las alternativas de viaje para nuestros pasajeros”, añade Claude.

Desde Nuevo Pudahuel destacaron que algunas aerolíneas han incorporado una mayor oferta estacional para responder al periodo de alta demanda, reforzando frecuencias y operaciones hacia determinados destinos. Durante la temporada de invierno, este tipo de planificación ha permitido fortalecer la conectividad desde Santiago hacia ciudades como Melbourne, Recife, Ciudad de Panamá, Estambul y Punta Cana.

En lo que respecta al movimiento de aeronaves dentro de Nuevo Pudahuel, fueron 13.799 los que se contabilizaron en el terminal aéreo en julio, lo que corresponde a una disminución de 1,2% versus el mismo mes del 2025. En lo que va del año, acumula una contracción de 1,5% al comparar con el mismo periodo del año pasado, llegando a 94.173 aeronaves.