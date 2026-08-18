Cristián Vial: “Las Fuerzas Armadas no están para el orden público”

“(El crimen organizado) es el cáncer que tenemos y la agenda de seguridad que se presenta con la reforma constitucional es el bisturí. Vamos a ver quiénes están de acuerdo con aplicar el bisturí en esto”, plantea el senador del comité del Partido Republicano, Cristián Vial, en medio de las críticas de sectores de Chile Vamos a las reformas constitucionales que plantearía el gobierno en su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

Y aunque ese controvertido aspecto y la agenda en general del Ejecutivo la defiende, hay aspectos relacionados con el rol de las FF.AA. en que Vial, general en retiro, está en total desacuerdo, según señaló en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistado por Rodrigo Álvarez y Eugenia Fernández.

¿Qué definición tiene para todo lo que está ocurriendo en el tema de seguridad, con la ACOT, que ingresaría mañana al Parlamento, y las reformas constitucionales que van adosadas?

Primero que todo, una oportunidad de generar consenso. No solo a nivel parlamentario, sino que integrar lo que quiere la ciudadanía para enfrentar un mal, un fenómeno como es el crimen organizado, el terrorismo, y todo lo que nos está afectando, inédito en la historia republicana de Chile. Un desafío también para generar el consenso que ya vemos que en el debate prelegislativo, algo disgregado, pero se entiende porque todavía no ingresa el proyecto. (...) Aquí tenemos que poner definitivamente toda la institucionalidad, todas las capacidades del Estado para hacer frente a eso, pero basado en un convencimiento. Aquí los que estamos convencidos de que estamos enfrentando algo de proporciones que el Estado de Chile no había enfrentado antes, que amerita incluso, con precisión, quirúrgicamente, habilitarlo en la Constitución, que generemos ese grado de consenso, y que nos sumemos con ideas. El que no esté en esto va a tener que dar sus argumentos y sus explicaciones, no al Congreso, no al Ejecutivo, a la ciudadanía.

El tema que genera más discusión es la reforma constitucional. Se conocen dos borradores. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo en entrevista con La Tercera que en las condiciones actuales los votos de la UDI no están. ¿Es necesario que haya una reforma constitucional?

Entendiendo que esto es prelegislativo (...) tenemos que estar abiertos a todo, pero mis inferencias -yo tampoco conozco el texto en detalle-, son que hay motivos para poder dejarlo establecido a nivel constitucional. No hay que alarmarse, hay gente que está muy reactiva a esto. Aquí estamos hablando de que podríamos dejar consagrado en la Constitución, en el primer artículo, la responsabilidad del Estado de hacer frente a un mal, a un fenómeno que si no lo detenemos hoy, podríamos no recuperar a Chile. Esas son las proporciones. Este cáncer que tenemos y la agenda de seguridad que se presenta con la reforma constitucional es el bisturí. Vamos a ver quiénes están de acuerdo con aplicar el bisturí en esto. (...) Creo que Guillermo Ramírez va a estar con nosotros. Tampoco conoce esto y sin duda creo que va a ser de los que van a aportar en este sentido.

¿Es necesario un nuevo estado de excepción para este tipo de delincuencia?

No soy constitucionalista ni tampoco abogado, pero lo que yo entiendo es que es totalmente viable para solucionar el problema que tiene Chile dejarlo consagrado en la Constitución (...). Ese quinto estado de excepción habilitaría y pondría la responsabilidad en el Estado, a través de todas sus capacidades para hacer frente a esto que no teníamos en el pasado.

¿Y le gusta que las FF.AA. estén en la calle para funciones de seguridad pública?

Definitivamente, no.

¿Por qué?

Las Fuerzas Armadas no están para el orden público. En seguridad pública las Fuerzas Armadas están, por ejemplo, en la frontera norte desplegadas y doblaron la cantidad de efectivos. Están en la Macrozona Sur, en el Biobío, en La Araucanía, sus capacidades se asocian. En el orden público, que es finalmente el respeto de la ley para la convivencia cotidiana, la manifestación, la protesta, eso es una función policial. Las Fuerzas Armadas no están para eso.

Imagino que tampoco comparte que estén bajo el mando de las policías.

Por supuesto que no. No es necesario ni prudente. Cuando uno tiene dos organizaciones jerárquicas, subordinar la una a la otra va a generar simplemente interferencias mutuas.

¿Cómo debiera quedar para que quede conforme?

En el articulado podríamos suponer algo como apoyo de las capacidades de las Fuerzas Armadas en la labor de las policías. En Chile, a pesar de la amenaza que tenemos, la naturaleza del conflicto es todavía policial, no es militar. Por ejemplo, Colombia lleva décadas con sus FF.AA. involucradas en seguridad pública interior porque el conflicto traspasó el umbral de lo policial y es militar (...). El policía busca en una manifestación retener a la persona para poder llevarla ante la ley, el militar de todos los ejércitos del mundo busca destruir al adversario, es otro paradigma. No puedes someter al Ejército a eso, porque también desnaturaliza la profesión.

Pero hay una presión enorme para que los militares tengan un rol más lucido en la seguridad pública.

Creo que hay que ir educando en este sentido (...). Además, los militares han pagado un precio muy alto por estar en actividades distintas.

Habla del costo que han pagado.

Carabineros que fueron mandatados por el Estado a proteger a la ciudadanía, salieron ante una amenaza como no la habíamos visto, me refiero al estallido, a la revuelta, y se vieron con sus vías destruidas, encarcelados. Y tiene otra asociación porque, a través de la ACOT, estamos generando entregarle la confianza a los que tienen que hacer este trabajo de sacarnos este cáncer. ¿Cómo voy a tener presos a los que hicieron eso cinco o seis años antes? Es un contrasentido, colisiona.