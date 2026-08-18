Juicio en Nueva York contra Luigi Mangione es aplazado mientras se resuelve petición para desestimar el caso

El juicio en el estado de Nueva York contra Luigi Mangione, acusado por la muerte a tiros en diciembre de 2024 de Brian Thompson, consejero delegado de UnitedHealthcare, no comenzará el próximo 8 de septiembre como estaba previsto, mientras se resuelve una solicitud de la defensa para desestimar el caso.

El juez Gregori Carro no aplazó formalmente el juicio, pero ordenó a los fiscales de Manhattan responder antes del 9 de octubre a la petición presentada por los abogados de Mangione, quienes alegan que el proceso estatal vulnera la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo delito.

Según informó CNN, el magistrado fijó además una nueva audiencia para el 10 de diciembre. En la práctica, el juicio no podrá continuar hasta que exista una resolución respecto de las mociones planteadas por la defensa.

Los abogados de Mangione, de 28 años, sostienen que los procesos abiertos en las jurisdicciones estatal y federal implican un doble enjuiciamiento por los mismos hechos.

“Fue un único suceso trágico, sin embargo, (Mangione) está siendo procesado dos veces por la misma conducta”, afirmó este viernes su abogada Karen Friedman Agnifilo.

La defensa acusó además a las fiscalías estatal y federal de haber coordinado sus actuaciones “para maximizar la efectividad punitiva de ambos casos a expensas del señor Mangione”.

Según sus abogados, ambas partes habrían alcanzado un acuerdo para permitir que el proceso estatal avanzara primero. “Este acuerdo coordinado entre ellos tenía un propósito específico: el plan fue diseñado únicamente para garantizar dos procesamientos sucesivos, con el fin de intentar evitar la protección contra el doble enjuiciamiento”, sostiene el escrito.

La Fiscalía del Distrito de Manhattan, en tanto, ha mantenido hasta ahora su intención de continuar con el proceso estatal y defender su postura frente a los argumentos de doble enjuiciamiento, además de reiterar su compromiso de buscar justicia para la familia de Thompson.

La próxima audiencia quedó programada para ocho días antes de que Mangione sea sentenciado por los cargos federales, proceso en el que enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.