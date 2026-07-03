Llega a 20 en Mundiales: el golazo con el que Lionel Messi abre la cuenta ante Cabo Verde
La Pulga marcó a los 29 minutos en el duelo válido por los dieciseisavos de final en Miami.
No pasaba demasiado en el partido entre Argentina y Cabo Verde en Miami, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. La albiceleste no se generaba ocasiones peligrosas y la selección africana no se esforzaba por apretar al actual campeón del torneo. Sin embargo, llegó la pausa de hidratación y, aparentemente, Lionel Scaloni ajustó piezas, porque al reanudarse el fútbol Lionel Messi tuvo una aparición letal.
A los 29 minutos, la Pulga recibió un preciso envío de Lisandro Martínez. El futbolista controló con maestría con la parte externa del pie izquierdo y definió rápido con esa misma superficie, fuerte y al primer palo para la apertura de la cuenta.
Más récords
Con esta actuación, el futbolista del Inter Miami sigue batiendo récords en los Mundiales. Llegó a su gol 20 en la historia de esta competición y se distancia a dos tantos de Kylian Mbappé, que actualmente está con 18, en la lucha que ambas estrellas tienen por ser el máximo anotador en la historia de los Mundiales.
Además, el rosarino es el primero en jugar en llaves de eliminación directa en seis ediciones de la Copa del Mundo seguidas,
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