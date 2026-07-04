Un desahogo entre lágrimas: el abrazo de Chiqui Tapia y Alejandro Domínguez tras el gol de la clasificación de Argentina

Argentina eliminó a Cabo Verde en un partidazo. La selección africana tuvo contra las cerdas a los transandinos, que se impusieron por 3-2 y avanzaron a los octavos de final del Mundial 2026.

Cristian Romero fue el autor de un agónico tanto que selló la clasificación de la Albiceleste, en el minuto 111′. Su anotación desató la algarabía en las tribunas del Hard Rock Stadium, donde hubo una amplia presencia de los sudamericanos. Argentina fue local en Miami.

En medio del éxtasis, hubo una imagen que llamó la atención. En los palcos del recinto, Claudio Tapia fue captado festejando efusivamente. Lo hizo junto con Alejandro Domínguez, con quien se fundió en un profundo abrazo. Ambos se vieron notoriamente emocionados, con el timonel del fútbol argentino al borde de las lágrimas.

Por otra parte, el propio presidente de la Conmebol quien compartió el registro del festejo en sus redes sociales. “¡Qué desahogo, Chiqui Tapia! Así celebramos el tercer gol de Argentina”, escribió en su cuenta de X.

¡Que desahogo, @tapiachiqui! Así celebramos el tercer gol de Argentina pic.twitter.com/HJJTV2mGMN — Alejandro Domínguez (@agdws) July 4, 2026

Domínguez también publicó un video tras el pitazo final del encuentro, que sentenció la clasificación de la Albiceleste: “¡A festejar, Argentina, y a seguir creyendo en grande!”, escribió.

Ahí también se apreció un abrazo con Tapia, algo menos eufórico. Chiqui, en tanto, lanzó un grito que no merece mayor explicación: “¡Vamos Argentina, vamos! ¡Vamos Carajo!”.

Ambos celebraron con los presentes en el palco, entre los que destacaba la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Por otra parte, Domínguez cerró el registro bailando al ritmo de la cumbia argentina que sonó en los altoparlantes del Hard Rock.